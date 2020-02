Quaden Bayles: el estremecedor relato de un niño de 9 años que quiere suicidarse por el bullying que sufre por su enanismo (y la impresionante respuesta que recibió)

BBC Mundo

21.02.2020

"Dame una soga ma, me quiero matar", gritaba en medio de lágrimas Quaden Bayle, un niño australiano de nueve años que fue grabado por su madre después de recogerlo del colegio.

Quaden, quien sufre de una condición de enanismo conocida como acondroplastia, lloraba sin consuelo por el violento matoneo del que era blanco debido a su condición física.

Su madre, Yarraka Bayle, grabó un video en el que el niño le decía que se quería morir debido al maltrato que recibía en el colegio.

"Esto es lo que hace el bullying", dijo ella en la misma grabación, donde también se escuchaba a Quaden decir que quería acabar con su vida.

El video se convirtió en viral, fue visto por más de 14 millones de personas, se creó el hashtag #WeStandWithQuaden (#apoyamosaQuaden) y personalidades como el actor australiano Hugh Jackman (Wolverine) y el basquetbolista Enes Kanter le enviaron sentidos mensajes al niño.

Jackman le dijo a Quaden "eres más fuerte de lo que crees y todos debemos ser más amables con los demás".

El video, que dura unos seis minutos, fue publicado este martes y en él, la madre de Quaden describe el maltrato constante que sufre su hijo todos los días en un colegio de la localidad de Queensland, en el noroeste de Australia.

"Acabo de recoger a mi hijo del colegio y quiero que todos -padres, profesores, educadores- vean el efecto que tiene el bullying", dijo la madre.

"Todos los días algo pasa. Todos los días un nuevo episodio, un nuevo matoneo, otro apodo, otra provocación, ¿podrían, por favor, educar a sus hijos, a sus familias, a sus amigos para que esto no pase más?", añadió.

Las palabras #detenganelmatoneo (#StopBullying en inglés) se volvieron tendencia y que fue aprovechado por los usuarios de las redes para describir sus experiencias personales sobre el matoneo y le enviaron el mensaje a Quaden de "mantenerse fuerte".

Niños de distintas partes del mundo también publicaron mensajes en el que le ofrecen su amistad a Quaden.

