Qué hay detrás del furor por "Bird Box", la exitosa y polémica película de Netflix

BBC Mundo

09.01.2019

"Nunca pierdas de vista la supervivencia".

El eslogan con el que Netflix promociona su película Bird Box ("A ciegas") alude, con un juego de palabras, al elemento principal de la trama: para sobrevivir, los personajes tienen que cubrirse los ojos en el exterior.

El filme, estrenado en la plataforma de internet el pasado 21 de diciembre, es la película original más popular jamás estrenada por Netflix.

Según información difundida por la propia empresa, que no suele revelar datos de audiencia, Bird Box fue vista en más de 45 millones de hogares en la primera semana en el aire.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR

"Me quité la venda de los ojos esta mañana para descubrir que 45.037.125 de cuentas de Netflix ya han visto Bird Box, ¡los mejores siete primeros días para una película de Netflix!", escribió la compañía.

Pero no todos los datos son tan positivos para Netflix: al tiempo que crece el furor del público por este thriller apocalíptico, aumentan también las críticas negativas, no solo a la película en sí sino hacia las estrategias de Netflix para su promoción.

Advertencia: algunos de los pasajes de este artículo pueden contener detalles de la trama de la película.

La película Bird Box está basada en la novela homónima de Josh Malerman (2014) y encaja en el género del terror apocalíptico-distópico.

Una misteriosa fuerza que no vemos empieza a diezmar la población mundial. Su influencia sobre las personas conduce a suicidios masivos; a otros individuos los convierte en asesinos.

El personaje principal, Malorie, lo interpreta Sandra Bullock.

Enfrentándose a lo desconocido, Malorie debe superar todo tipo de obstáculos para alcanzar un refugio junto a sus dos hijos, que simplemente se llaman Boy y Girl (Chico y Chica, en inglés).

"Todo lo que quiere el personaje que interpreta Sandra Bullock es que sobrevivan los niños. Y lo hace con los medios que sea, por eso aceptas su dureza", le dice a la BBC Susanne Bier, directora de la película.

El hecho de que en ningún momento se vea al monstruo o criatura que está acabando con la población mundial hace que la tensión y el terror provengan de la truculenta reacción de las personas que se encuentran ante este ser.

Este recurso de la cineasta ha tenido mala acogida en un amplio sector de la crítica.

La revista Variety escribió: "En el interminable debate sobre cuánto de una criatura se debe mostrar en una película de terror, la película de Susanne Bier decide, de forma imprudente, no mostrar al monstruo en absoluto".

Por su parte, el diario británico The Guardian apuntó: "El qué, el porqué y el cómo nunca se explican".

Bier, ganadora de un Oscar, un Emmy y un Globo de Oro por anteriores trabajos, responde a estas críticas con vehemencia: "Para mí es una enorme fortaleza no ver al monstruo".

"Me parece más aterrador el momento anterior a la aparición de un monstruo. No hay ninguna película que no me haya decepcionado ligeramente después de ver a la criatura", expone.

"Quería hacer una película que tuviera esa tensión todo el tiempo".

La cineasta fue capaz de atraer a un elenco estelar de actores: junto a Bullock vemos a John Malkovich, Sarah Paulson, Tom Hollander, Trevante Rhodes y Parminder Nagra, entre los más destacados.

Para los menos fanáticos de la película, el extraordinario plantel es más una debilidad que una virtud del filme.

"Se hace demasiado evidente el intento de Netflix por atraer al público con grandes nombres en lugar de con un contenido de calidad", opinan Leigh Blickley y Matthew Jacobs, críticos de cine de The Huffington Post.

Varios de estos grandes nombres, además, no duran demasiado tiempo en pantalla, lo que puede decepcionar a más de un fanático.

Otras de las controversias que ha salpicado la película es el llamado "desafío Bird Box" por el que hay gente que intenta realizar actividades cotidianas con los ojos vendados.

Esto ha dado lugar a situaciones de peligro, por personas que caminan demasiado cerca del tráfico, o incluso a lesiones por choques contra paredes y otros objetos.

Netflix llegó a emitir una advertencia al respecto:

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.