Qué son las armas nucleares "tácticas" y cuántas tiene Rusia

BBC Mundo

18.03.2022

Poco después de que Rusia invadiera Ucrania empezaron las preocupaciones sobre la posibilidad del uso de armas nucleares conforme el conflicto iba escalando.

Las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, afirmando que estaba movilizando las "fuerzas de disuasión" -es decir, sus armas nucleares- desataron las alarmas de que Moscú podría usar armas nucleares "tácticas".

Esto no significa una guerra nuclear total, pero sí un desarrollo dramático.

¿Qué son las armas nucleares tácticas?

Las armas nucleares tácticas son aquellas que podrían usarse en distancias relativamente cortas.

Esto las distingue de las armas nucleares "estratégicas" que, durante la Guerra Fría, las dos superpotencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética, amenazaron con lanzar.

Este tipo de misiles pueden recorrer largas distancias.

Sin embargo, el término "táctica" se refiere a muchos tipos de armas, incluidas bombas más pequeñas y misiles utilizados como armas de "campo de batalla".

Los misiles de crucero Kalibr de Rusia pueden transportar ojivas nucleares y convencionales. Se pueden lanzar desde barcos o aviones y tienen un alcance de 1.500-2.500 km.

¿Qué armas nucleares tácticas tiene Rusia?

Se cree que Rusia tiene unas 2.000 armas nucleares tácticas.

Estas se pueden colocar en varios tipos de misiles que normalmente se utilizan para lanzar bombas convencionales.

Incluso se pueden disparar como proyectiles de artillería en un campo de batalla.

También se han desarrollado para aviones y barcos, por ejemplo, torpedos y cargas de profundidad para apuntar a submarinos.

Se cree que estas ojivas están en instalaciones de almacenamiento, en lugar de desplegadas y listas para disparar.

La preocupación de la comunidad internacional es que Rusia podría estar dispuesta a usar armas tácticas más pequeñas en lugar de misiles estratégicos más grandes.

"Es posible que crean que el uso de armas más pequeñas no cruza la línea roja que transforma el conflicto bélico en un conflicto nuclear. Podrían verlo como un uso de fuerzas convencionales", dice Patricia Lewis, jefa del programa de seguridad internacional en el grupo de expertos Chatham House.

¿Cuán poderosas son esas armas?

Las armas nucleares tácticas varían enormemente en tamaño y potencia.

La más pequeña puede ser de un kilotón o menos (equivalente a mil toneladas del explosivo TNT).

Las más grandes pueden llegar a los 100 kilotones.

Los efectos dependerían del tamaño de la ojiva, qué tan lejos del suelo detone y el entorno local.

Pero como comparación, la bomba que mató a unas 146.000 personas en Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, fue de 15 kilotones.

Se cree que las armas estratégicas más grandes de Rusia tienen al menos 800 kilotones.

Las fuerzas rusas pueden disparar pequeñas ojivas nucleares usando artillería convencional.

¿Cuál es la estrategia de Putin?

Putin ha hecho más de una referencia a las armas nucleares que tiene Rusia, aparentemente para intentar crear una sensación de miedo.

Los espías estadounidenses ven esto como una señal dedicada a Occidente para persuadirlo de que no intervenga en Ucrania, no como una señal de que está planeando una guerra nuclear.

Pero a otros les preocupa que, aunque las posibilidades son bajas, es posible que Rusia, en determinadas condiciones, pueda verse tentada a utilizar un arma táctica más pequeñadurante la invasión.

"Putin se siente cómodo en el mundo de la 'estabilidad-inestabilidad', mientras que Occidente está disuadido por su bravuconería nuclear como si la capacidad de disuasión de mil millones de dólares de la OTAN fuera falsa", tuiteó Mariana Budjeryn, experta nuclear del Centro Belfer para Ciencia y Asuntos Internacionales, en la Harvard Kennedy School.

Artillería de la Guerra Fría: prueba de una bomba de 15 kilotones en Estados Unidos

¿Podría su uso ser contraproducente?

Putin afirma que Ucrania es parte de Rusia, por lo que usar armas nucleares en su territorio parece extraño.

La propia Rusia está a una distancia cercana y "las consecuencias podrían traspasar fronteras", advierte Patricia Lewis.

La única vez que se utilizaron armas nucleares en un conflicto fue por parte de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial contra Japón.

Las consecuencias fueron catastróficas. ¿Querría Putin convertirse en el primer líder en romper el tabú y usarlas?

A algunos les preocupa que ya ha mostrado voluntad de hacer cosas que otros pensaron que no haría.

Ya sea invadiendo Ucrania o usando un agente neurotóxico en la localidad inglesa de Salisbury.

Williams dice que hay otra razón por la que Rusia podría no usar armas nucleares: China.

"Rusia depende en gran medida del apoyo chino, pero China tiene una doctrina respecto a las armas nucleares de "no ser el primero que las usa". Por lo que si Putin lo hiciera sería increíblemente difícil para China apoyarlo. Si las usa, probablemente perdería a China", añade la experta.

¿El uso de armas "tácticas" podría conducir a una guerra nuclear?

Nadie sabe exactamente adónde conduciría el uso de armas nucleares tácticas. Podría escalar y Putin no querría una guerra nuclear.

Pero cometer un error de cálculo siempre es un riesgo.

"Pensarán que si las usan, todo el mundo capitulará", dice Patricia Lewis.

"Pero lo que pasaría es que la OTAN tendría que intervenir en el conflicto y responder".

Estados Unidos dice que está monitoreando la situación de cerca.

EE.UU. tiene una amplia máquina de recopilación de inteligencia para observar la actividad nuclear rusa y ver si, por ejemplo, se están sacando de los almacenes armas tácticas o si hay algún cambio en el comportamiento de los sitios de lanzamiento.

Hasta el momento, dicen que no han visto ningún cambio significativo.

Es difícil predecir cómo responderían Estados Unidos y la OTAN a cualquier uso de armas nucleares.

Es posible que no quieran intensificar la situación aún más y arriesgarse a una guerra nuclear total, pero también pueden querer trazar una línea.

Esto podría significar una dura respuesta convencional en lugar de nuclear.

Pero ¿qué haría entonces Rusia?

"Una vez que ha cruzado el umbral nuclear, no hay un punto de parada obvio", dice James Acton, un experto nuclear del think tank Carnegie Endowment for International Pace en Washington DC.

"No creo que nadie pueda decir cómo sería ese mundo".

