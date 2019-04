Qué tan verídica es la foto anatómica de los conductos mamarios que se volvió viral

BBC Mundo

26.04.2019

"¿Conductos mamarios? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ven así? ¿De veras tengo eso? Ya no quiero tener senos".

Esas han sido algunas de las reacciones de las usuarias en Twitter, después de que una de ellas compartiera una imagen de la estructura interna de los senos femeninos en forma de flor que se volvió viral

Las glándulas mamarias se ven divididas en segmentos, con angostos tubo -o conductos llamados galactóforos- que llevan la leche de cada segmento hacia el pezón.

Cómo es la estructura y función de las glándulas mamarias parece no ser de conocimiento común, a juzgar por la reacción negativa que tuvo mucho del público en las redes sociales.

"Nunca caí en cuenta que jamás había visto una foto del sistema muscular femenino. Esto NO es como me imaginé que se ven los conductos mamarios", escribió esta usuaria que se identifica como @lemonhead.

La foto se volvió viral en cuestión de días y, hasta la fecha tiene 130.000 "me gusta".

¿Pero, qué tan verídica puede ser?

"No es incorrecta, pero no es del todo real. Se le ha dado un toque artístico", comentó la doctora Teresa Ribalta Farrés, especializada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona.

"En la vida real, la estructura no es tan homogénea", señaló. "Aquí se ha superpuesto sobre el músculo pectoral y reconstruido en forma de pétalos, pero dentro de las glándulas mamarias humanas los conductos no están tan bien ordenados".

La doctora Ribalta Farrés refirió a BBC News Mundo a una ilustración que demuestra mejor cómo las glándulas mamarias y los conductos galactóforos yacen de una manera aleatoria dentro de un soporte de grasa.

La ilustración de las glándulas mamarias y conductos muestra como están aglomerados de manera aleatoria.

"Una cosa es el aspecto estético y otra el funcional", reiteró.

La especialista opinó que la imagen en las redes sociales había sido estilizada y muy simplificada con el objetivo de llamar la atención. "Se ve muy espectacular, pero la realidad es otra".

No obstante, el impacto en las redes ha sido contundente, con algunas usuarias comentando que les había puesto "los pelos de punta".

"Trauma!", declaró @MsMashP, "No quiero tener senos", escribió @chicknclit y "...se ve como si un raro extraterrestre vive dentro de mi cuerpo", comentó @PearlPillay.

Sin embargo, otras mujeres enfocaron en lo que estas glándulas permiten hacer: dar de lactar a sus hijos.

De manera que algunas lograron ver la belleza natural en estos conductos en forma de flor.

Como @greendoondoon que afirmó que "...di de lactar a mis hijos y ¡uy! Esas cosas alimentaron a mis bebés".

Por su parte, @NazRad11 participó en el debate mientras estaba "amamantando a mi bebé a las 3am. Creo que esa foto es tan chula!"

Unas personas se tomaron la molestia de cuestionar por qué nunca habían visto este tipo de diagrama biológico y sólo habían estado expuesto a fotos de la anatomía masculina en los textos y en las clases.

Aunque algunos no resistieron ver el lado cómico de la foto.

@noththateasysis encontró un parecido en una imagen de unos globos de agua para fiestas infantiles. "Todo lo que tienes que hacer es conectar una manera y los cien globos se inflan", escribió.

