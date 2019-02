"Racista y mentiroso", las acusaciones contra Donald Trump de su exabogado Michael Cohen

BBC Mundo

27.02.2019

"Es un racista, es un estafador, es un tramposo".

Así describió al Donald Trump su exabogado y colaborador Michael Cohen, durante una explosiva comparencencia ante la Cámara de Representantes este miércoles.

Durante la misma, Cohen -quien se declaró culpable y ha sido sentenciado por evasión de impuestos, violaciones financieras de campaña y de mentir al Congreso- también acusó al presidente de Estados Unidos de haber incurrido en "conducta criminal".

El antiguo amigo de Trump había sido invitado a comparecer en público ante el Comité de Vigilancia de la Cámara Baja.

Pero la Casa Blanca cuestionó la decisión de los legisladores de invitar a alguien que admitió haber mentido al Congreso.

Cohen, de 52 años, recibió una sentencia de tres años de cárcel que empezará a cumplir en mayo.

Y el martes fue oficialmente inhabilitado del ejercicio de la abogacía por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, según los medios locales.

Las acusaciones contra el exabogado de 52 años surgieron de la investigación del consejero especial Robert Mueller sobre los intereses comerciales de la organización de Donald Trump en Moscú.

Mueller está a punto de concluir la investigación de 21 meses que realizó el Departamento de Justicia sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, que tanto Trump como Moscú niegan.

Cuando fue sentenciado en diciembre, Cohen -otrora leal seguidor de Trump- culpó sus fechorías a una "lealtad ciega" hacia el presidente.

Antes de las audiencias, Donald Trump lanzó un ataque en Twitter contra su exabogado, acusándolo de "mentir con la intención de reducir su tiempo de condena en prisión".

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!