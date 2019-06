Rocco Morabito: la huida del "rey de la cocaína de Milán" de una cárcel en Uruguay antes de ser extraditado a Italia

BBC Mundo

25.06.2019

El llamado "rey de la cocaína de Milán" escapó de la cárcel.

Rocco Morabito, uno de los criminales más buscados de Italia y considerado uno de los mayores capos de la droga en Europa, se fugó en la madrugada de este lunes de una penitenciaría en Montevideo (Uruguay), donde esperaba ser extraditado.

Así lo confirmó en un comunicado el Ministerio del Interior de Uruguay, en el que también se informa que el italiano logró evadir la prisión junto a otros tres detenidos.

El presunto jefe de la mafia calabresa -popularmente conocida como 'Ndrangheta-, había sido arrestado en 2017 en el país sudamericano, en el que llevaba casi 10 años viviendo bajo una identidad falsa.

El italiano de 52 años ha sido uno de los fugitivos más buscados de Italia desde 1995, y se cree que la organización con la que se le acusa de tener vínculos controla hasta el 80% del comercio de cocaína en Europa.

Uruguay había acordado entregarlo a Italia, donde fue condenado por tráfico internacional de drogas.

El Ministerio del Interior de Uruguay dijo en su comunicado que se difundieron imágenes tanto del italiano como de los otros tres hombres y que esperan encontrar su paradero.

Las autoridades también informaron de que la Interpol mantiene "una requisitoria internacional de color rojo" sobre los cuatro individuos.

La nota abunda que los fugitivos lograron salir del penal a través de las azoteas del edificio, por un "boquete".

De ahí irrumpieron en uno de los apartamentos del edificio colindante, al que entraron tras romper una ventana.

Dentro de la casa, ubicada en un quinto piso, se encontraba una anciana de 80 años a la que Morabito y los demás exigieron la llave para salir del edificio, asegura un reporte del periódico El País Uruguay.

Élida Ituarte dijo que los hombres tomaron las escaleras hacia la salida, mientras ella bajó por el ascensor para abrirles la puerta de la calle.

La mujer aseguró que no le hicieron daño ni la amenazaron. Solo le robaron el dinero que tenía en su cartera, antes de marcharse.

"Me llevaron dinero de la cartera. Poco. Pero el dinero no importa. Lo que importa es que yo salvé mi vida", dijo Élida Ituarte a El País de Uruguay.

Ituarte dice que, en cuanto se fueron, se dirigió al penal para informar sobre lo sucedido.

La respuesta de Italia ante el escape de esta figura de alto perfil no se hizo esperar.

"Es desconcertante y grave que un criminal como Rocco Morabito, capo de la 'Ndrangheta, haya logrado escapar de una cárcel de Uruguay mientras esperaba ser extraditado a Italia", dijo el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, en una breve declaración vía Twitter.

Mi prendo due impegni.

Primo: fare piena luce sulle modalità dell’evasione, chiedendo spiegazioni immediate al governo di Montevideo.

Secondo: continuare a dare la caccia a Morabito, ovunque sia, per sbatterlo in galera come merita.