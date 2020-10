Segunda ola del coronavirus: cuál es realmente la posición de la OMS sobre los confinamientos en la lucha contra la pandemia de COVID-19

BBC Mundo

14.10.2020

"Nosotros en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por los confinamientos como el principal medio de control de este virus".

Cuando el enviado especial de la OMS para la COVID-19, Dr. David Nabarro, se expresó así en una entrevista con la revista británica The Spectator, seguramente no se imaginó la tormenta que iban a producir sus palabras.

"Los confinamientos solo tienen una consecuencia que uno nunca, nunca debe menospreciar, y es que hacen a los pobres mucho más pobres", dijo también el alto funcionario durante la entrevista, publicada el fin de semana.

Y, poco después, numerosos medios y personalidades empezaron a asegurar que la OMS se había echado para atrás en su apoyo a los confinamientos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegando incluso a afirmar que la organización le había dado la razón.

The World Health Organization just admitted that I was right. Lockdowns are killing countries all over the world. The cure cannot be worse than the problem itself. Open up your states, Democrat governors. Open up New York. A long battle, but they finally did the right thing!