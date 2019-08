Simone Biles: acusan de asesinato al hermano de la campeona estadounidense de gimnasia

BBC Mundo

31.08.2019

El hermano de la gimnasta olímpica estadounidense Simone Biles fue arrestado acusado del asesinato de tres personas.

Tevin Biles-Thomas fue apresado el jueves en relación con un tiroteo ocurrido durante una fiesta de Año Nuevo en su ciudad natal, Cleveland, Ohio, que dejó tres hombres muertos y otros dos heridos.

El joven de 24 años, que sirve en el ejército de EE.UU., fue acusado de asesinato, homicidio voluntario, agresión criminal y perjurio.

Está detenido en una prisión en el estado de Georgia, donde fue capturado.

Según una declaración conjunta de la División de Policía de Cleveland y la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga, en el estado de Ohio, vista por medios estadounidenses, un "grupo no invitado" apareció en la fiesta e inició una pelea.

