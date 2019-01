Sin estrógenos ni testosterona: el grave peligro de los atletas que dejan de comer obsesionados por el éxito

24Horas.cl TVN

29.01.2019

Anna Boniface parecía tener el mundo a sus pies cuando finalizó el maratón de Londres de 2017 como la más rápida corredora amateur de la prueba.

Su actuación fue tan convincente, terminando los 42,195 kilómetros en dos horas y 37 minutos, que le valió un lugar en el equipo de Inglaterra para el maratón de Toronto ese mismo año.

Pero solo habían pasado 16 kilómetros de su debut internacional cuando su mundo comenzó a derrumbarse.

El tobillo de Anna había dicho basta.

"Fue la revelación que me rompió", recordó Boniface en entrevista con la BBC.

"Fue horrible. No había nunca dejado de acabar una carrera en mi vida".

"Pensé que simplemente podía luchar de alguna manera hasta el final, pero me di cuenta que no podía seguir. Solo tuve que sentarme en el bordillo y esperar".

Pero lo peor estaba por llegar para la corredora británica.

Además de la fractura por estrés de su tobillo, las pruebas encontraron muy baja densidad en sus huesos, incluyendo osteoporosis en su columna vertebral, lo que le podía causar fractura en cualquier momento.

Estos síntomas eran característicos de la condición conocida como RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports) o deficiencia energética relativa en el deporte.

Esto ocurre cuando los atletas restringen su dieta convencidos que la pérdida constante de peso les permitirá seguir mejorando su rendimiento, pero llegan a un punto en el que algunas funciones de sus cuerpos dejan de trabajar.

La condición puede causar una gran serie de problemas de salud como una caída en los niveles de hormonas, deterioro en la densidad ósea, caída en el ritmo metabólico y trastornos mentales.

Anna, quien trabaja como fisioterapista, admitió que estaba al tanto de la condición, pero que estaba tan desesperada por seguir mejorando que ignoró los síntomas de advertencia, como por ejemplo no tener la menstruación durante ocho años.

"Tuvo que ver mucho con mi volumen de entrenamiento y no alimentarme lo suficiente, no ser lo suficientemente amplia en mis grupos alimenticios, restringir mucho los carbohidratos", explicó.

