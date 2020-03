Sofía Loren: "Las directoras mujeres no gritan"

BBC Mundo

09.03.2020

Mucho antes de que la película "Parasite" triunfara en los Oscar el mes pasado, Sofía Loren fue la primera actriz en ganar un Premio de la Academia por un papel que no hablaba inglés.

Era el año 1961 y la película era "Two Women" (Dos Mujeres), un poderoso drama de la Segunda Guerra Mundial.

En ese momento, Loren era una actriz veterana con casi 50 películas en su haber, pero ese papel cambió su vida.

"Antes de hacer 'Two Women', era una artista", dijo una vez. "Después, fui actriz".

"Two Women" fue una de una decena de películas que hizo con el director Vittorio De Sica, a quien atribuye haber desbloqueado sus talentos de actuación.

"Me enseñó a creer en mí misma y a entender que, sin importar cuántas personas quisieran controlar mi destino, yo y solo yo era el capitán de mi propio barco", cuenta la estrella.

La admiración era mutua. Loren "fue creada de manera diferente, se comportaba de manera diferente, me afectó de manera diferente a cualquier mujer que haya conocido", dijo De Sica una vez.

"Miré ese rostro, esos ojos increíbles, y lo vi todo como un milagro".

Sofía Loren y Eleonora Brown en "Two Women": Loren ganó 22 premios internacionales por la película, incluido mejor actriz en los Oscar y el Festival de Cine de Cannes.

Después de "Two Women", Loren protagonizó películas junto a estrellas de Hollywood como Cary Grant en "Houseboat" (Hogar flotante) en 1968; y con Paul Newman lo hizo en "Lady L" en 1965.

También recibió una segunda nominación al Oscar por "Marriage Italian Style" (Matrimonio a la italiana) de 1964. En Italia ganó seis Premios David di Donatello a la Mejor Actriz, un récord que se mantiene en la actualidad.

Pero su ascenso al estrellato estaba lejos de estar asegurado. Ella nació en la pobreza extrema en Nápoles en 1934. Fue criada por una madre soltera en un país católico incondicional en el apogeo del fascismo.

Apodada "palillo de dientes" debido a sus piernas flacas, su vida cambió cuando entró a un concurso de belleza a los 15 años. Loren llegó a la final y terminó tomando clases de actuación, lo que le llevó a su primer papel en la película en 1950.

Luego fue aclamada como una de las grandes bellezas del cine junto a Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Ava Gardner, pero en sus mejores papeles, siempre interpretó a mujeres oprimidas y honestas.

En su última película, "The Life Ahead", interpreta a una sobreviviente del Holocausto que forja un vínculo con un inmigrante senegalés de 12 años.

Dirigida por su hijo, Edoardo Ponti, la película será distribuida por Netflix, con quien Loren también se unió para celebrar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), eligiendo sus películas y programas de televisión favoritos que celebran a las mujeres.

Las elecciones de la actriz de 85 años son su película de 1954 "The Gold of Naples" (El oro de Nápoles) y el drama televisivo "The Crown".

Otras estrellas que participaron en la iniciativa "Because she watched" (Porque ella vio) de Netflix incluyen a Ava DuVernay, Salma Hayek, Janet Mock, Laverne Cox, Cecilia Suárez y Millie Bobby Brown, cuyas selecciones incluyen títulos como "Marriage Story" (Historia de un matrimonio), "Paris Is Burning", "Miss Americana" y "Roma".

¿Qué es lo que te fascina de The Crown y de la reina Isabel II en particular?

En primer lugar, la serie tiene un aspecto tan impresionante, tan exuberante. Nací y crecí en la pobreza, así que desde que era una niña que crecí en Pozzuoli, me encantaban los vestidos y los castillos, ¡y la serie está llena de ambos!

Lo que me encanta de la reina es su resistencia frente a la adversidad, su aplomo, su aceptación y su coraje para seguir adelante. Admiro esas cualidades en las personas y lo admiro en la reina.

Loren interpretó a una vendedora de pizza infiel en "The Gold of Naples" de Vittorio De Sica.

"The Gold of Naples" (El oro de Nápoles), fue una de tus películas más destacadas. ¿Cuáles son tus recuerdos de trabajar con Vittorio De Sica?

Si hay una cosa que nunca olvidaré, es la mirada de sus ojos detrás de la cámara: esa mirada de seguridad que me dio tanta confianza, esa mirada me sacó mis propias inseguridades y me hizo actuar a un nivel mucho más alto de lo que nunca pensé que podría.

Eso es lo que hacen los grandes directores: creen en ti cuando es posible que tú no creas completamente en ti mismo y te infunden esa confianza.

Tu personaje trabajaba en un local de venta de pizza. ¿Mantuviste las habilidades de cocción de pizza que aprendiste durante la filmación?

Los napolitanos inventamos la pizza. No tuve que aprender estas habilidades, ¡están en mi ADN y lo que hay en tu ADN nunca olvidarás!

Durante tu carrera, solo trabajaste con una directora, Lina Wertmuller. ¿Cómo cambia un set de filmación con una mujer a cargo?

Lina es como mi hermana mayor. Nos amamos, peleamos, nos arreglamos, pero siempre tenemos un gran afecto y respeto mutuo. Ella es una pionera.

Tener el ojo de una mujer detrás de la cámara es algo especial. Las mujeres son geniales con los detalles, disfrutan las minucias de los momentos. No gritan, no mandan. Sugieren, inspiran. Me encanta trabajar con directoras. Quiero trabajar con más de ellas.

Loren hizo dos películas con Lina Wertmuller: "Blood Feud" de 1978 y el drama de 1990, "Saturday, Sunday and Monday".

¿Cómo se puede lograr eso cuando solo el 10% de las directoras de las mejores películas de Hollywood son mujeres?

La industria definitivamente ha cambiado para mejor para las mujeres en mi vida, pero aún queda mucho por hacer. El sueño sería que las personas sean juzgadas por su habilidad y talento y no por su género. Pero para que eso suceda, se debe nivelar el campo de juego y crear un entorno donde las mujeres tengan el tiempo y la capacidad de practicar su oficio.

Es por eso que es crucial promover a las mujeres y darles la oportunidad de dirigir, escribir y filmar películas, todos los campos donde los hombres son y siguen siendo la opción predominante. Pero una vez que rompamos ese patrón y el campo de juego se haya nivelado, ¡que gane la mejor persona!

"The Life Ahead" es la primera película de Loren en una década.

Acabas de terminar tu primer largometraje en una década, "The Life Ahead". ¿Qué te atrajo de la historia?

La película está basada en la gran novela de Romain Gary. Es la historia de Madame Rosa, una sobreviviente del Holocausto y prostituta jubilada. Ahora, en el crepúsculo de sus años, ella llega a fin de mes teniendo en su casa una guardería improvisada para niños de otras prostitutas inmigrantes.

La película no podría ser más oportuna: habla de tolerancia, integración y la definición de la familia moderna. Estoy muy orgullosa de ello y tan emocionada que pude trabajar con un elenco tan increíblemente ecléctico, no menos importante. Mi compañero de reparto en la película es Ibrahim Gueye, un niño senegalés de 12 años que nunca había actuado en su vida y que hizo un papel increíble como Momo.

Edoardo Ponti es el hijo menor de Loren de su matrimonio con Carlo Ponti, quien murió en 2007

Es la tercera vez que te dirige tu hijo Edoardo. ¿Cómo difiere eso de trabajar con otros directores?

Me encanta trabajar con Edoardo por la misma razón que me encantó trabajar con De Sica: sus ojos detrás de la cámara, me dan fuerza y seguridad y no se dará por vencido hasta que le dé lo mejor de mí. No se conforma con menos que eso porque sabe de lo que soy capaz.

Es un verdadero regalo trabajar con una persona que te conoce tan bien como tú mismo. Hay una telepatía. A veces solo tiene que abrazarme y siento lo que quiere, otras veces sabe exactamente qué botones presionar para sacar algo de mí que no sabía que tenía.

Because She Watched (Porque ella miró), es un proyecto conjunto con ONU Mujeres que estará disponible en Netflix a lo largo de 2020.