Spotify: Estas son las canciones, artistas y discos más escuchados de la década en la aplicación

BBC Mundo

04.12.2019

La aplicación de reproducción de música Spotify dio a conocer este martes las canciones, álbumes y artistas más escuchados de la última década.

Y el tema musical más repetido de la década fue el del británico Ed Sheeran, "Shape Of You", con 2.400 millones de reproducciones.

Mientras tanto, la estrella canadiense Drake fue el artista más reproducido desde 2010.

Lleva acumulado más de 28.000 millones de transmisiones, con su canción más popular, "One Dance" (Un baile), reproducida 1.700 millones de veces.

Entre las mujeres, la artista más escuchada en los últimos diez años fue Ariana Grande.

Lo más escuchado de 2019

"Señorita" de Camila Cabello y Shawn Mendes es el tema más escuchado de este año.

La canción más exitosa en términos de reproducción de 2019 fue "Señorita" de la cubano-estadounidense Camila Cabello y del canadiense Shawn Mendes.

Lanzada en junio pasado, el dúo logró que su tema musical se repita 1.000 millones de veces en Spotify.

Mientras que "Bad guy" (Chico malo) de la estadounidense Billie Eilish no está muy lejos, con 990 millones de transmisiones.

El álbum debut de Eilish, "When We All Fall Asleep Where Do We Go" (Cuando todos nos dormimos ¿a dónde vamos?), también fue el disco más popular del año.

Es la primera vez que una artista femenina encabeza el listado anual de Spotify.

El informe de la aplicación de reproducción de música también reveló algunos datos curiosos:

"Modern Bollywood" (Bollywood moderno) fue el género musical de más rápido crecimiento del año

La lista de reproducción basada en el estado de ánimo más popular fue "feel good" (sentirse bien), seguida de "Lit" (iluminada)

Y el mejor género de podcast fue comedia.

Aquí te dejamos los listados de música más escuchados de la década y de 2019:

Es probable que las listas de finales de la década estén llenas de canciones más recientes debido al crecimiento en la base de usuarios de Spotify.

El servicio tenía solo siete millones de usuarios en 2009, pero ahora cuenta con 248 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales 113 millones son suscriptores pagos.

Spotify tiene previsto presentar la última versión de su función "Spotify Wrapped", lo que permitirá a los usuarios generar un desglose personalizado de la música que escucharon en 2019.