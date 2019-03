Stadia: la nueva plataforma de videojuegos con que Google quiere desafiar a las consolas tradicionales

BBC Mundo

20.03.2019

Se llama Stadia y promete videojuegos en una calidad muy superior a lo que ofrecen las consolas en la actualidad... sin tener que comprar una ni descargar juegos.

Stadia es la nueva plataforma de juegos digitales que presentó este martes el gigante tecnológico Google.

Está diseñada para computadoras de escritorio, portátiles, televisores y teléfonos, según explicó Phil Harrison, vicepresidente y gerente general de la compañía.

Google también presentó un nuevo control que se parece mucho al de una consola tradicional, pero con un botón para capturar y compartir juegos directamente en YouTube.

También se anunció que el videojuego de acción y disparos en primera persona "Doom Eternal", título principal de la compañía de desarrollo estadounidense id Software, será uno de los primeros disponibles en la plataforma.

En un evento en San Francisco, Google dijo que Stadia se venderá este año en EE.UU., Reino Unido, Canadá y Europa, aunque no reveló el precio.

En 2018, Google experimentó con la transmisión de videojuegos de alta complejidad en el Project Stream, cuando hizo que el juego de acción y aventura Assassin's Creed Odyssey de Ubisoft estuviera disponible para los participantes en una versión de prueba a través del navegador web Chrome.

Esto es posible porque los juegos se ejecutan en otros lugares, en el propio hardware de alta gama de Google, pero los usuarios se conectan con su dispositivo a través de la web.

"Aprendimos que podemos llevar un juego triple A a cualquier dispositivo con un navegador Chrome y una conexión a internet", dijo el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, refiriéndose a los videojuegos con un alto presupuesto.

Sin embargo, muchos servicios de transmisión hasta ahora se vieron afectados ante la dificultad de ofrecer juegos de alta calidad a través de una conexión a internet.

Los jugadores se quejan de problemas de "retraso", como la demora entre un jugador que realiza una acción y el juego que reacciona ante ese movimiento.

En los juegos donde las reacciones en fracción de segundo son una cuestión de ganar o perder, las altas tasas de retraso enfurecen a los jugadores.

En un intento por evitar esto, Google dijo que Stadia se conectará directamente a los servidores de Google a través de wifi.

La compañía prometió que el servicio ofrecerá juegos a resolución 4K, a 60 imágenes por segundo (fps), y hasta 8K, 120 fps en el futuro.

Las consolas más avanzadas que existen, la XBox One X y la Playstation 4 Pro, pueden admitir 4K y 60 fps simultáneamente, pero solo en un número limitado de juegos.

Google espera aprovechar el empuje de YouTube, que es increíblemente popular entre los jugadores que comparten sus habilidades, para hacer que su propia plataforma de juegos sea un éxito.

"Cientos de millones de personas miran contenido de juegos en YouTube todos los días. Nuestra visión es unir a esos mundos", dijo Phil Harrison.

Durante la presentación, Harrison demostró cómo alguien que está viendo un video en YouTube puede presionar el botón "jugar en Stadia" y comenzar a jugarlo en segundos.

Randolph Ramsay, editor del sitio de noticias de juegos GameSpot, dijo que el anuncio fue una noticia emocionante para los jugadores.

"Ha pasado mucho tiempo desde que no aparecía una plataforma que puede desafiar a las principales del mercado como Microsoft y Sony", dijo a la BBC.

Ramsay agregó que Google ahora tendría que demostrar que el retraso podría ser cosa del pasado en Stadia.

Por su parte, algunos desarrolladores expresaron cautela.

"Stadia parece muy ambicioso, pero ¿cuánto cuesta el controlador y el servicio?; ¿qué juegos obtenemos?; ¿cómo funcionarán los derechos de propiedad?; ¿cuánto cuesta desarrollar, publicar y ejecutar juegos en Stadia?", se preguntó en Twitter Dr. Serkan Koto, de la firma de consultoría de la industria de videojuegos Kantan Games con sede en Tokio.

