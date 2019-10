Sulli, la estrella de K-pop de 25 años que fue hallada muerta en su casa

BBC Mundo

15.10.2019

Una tragedia volvió a sacudir la industria del K-pop surcoreano.

La estrella de K-pop Sulli, surcoreana de tan solo 25 años, fue hallada muerta en su departamento cerca de Seúl este lunes por su agente, según confirmó a la BBC la policía de Corea del Sur.

Las autoridades investigan la causa de su muerte y la principal hipótesis es el suicidio.

Sulli, que tenía más de cinco millones de seguidores en Instagram, fue miembro de la banda "f(x)" hasta que renunció en 2015 para centrarse en su carrera como solista y actriz .

Algunos creen que la artista, cuyo verdadero nombre es Choi Jin-ri, abandonó su carrera en K-pop después detener problemas con el abuso del que era víctima en internet.

Ella era un "espíritu libre", según la periodista británica especialista en música Taylor Glasby.

"Fue uno de los ídolos (estrellas del pop) que decidió vivir su vida como ella quería y eso no siempre le sentó bien al público en general", describió Glasby a Radio 1 Newsbeat de la BBC.

"Para los ídolos, todo se trata de la apariencia, todo está bastante monitoreado y ella simplemente no (cuidaba su contenido). Ella era ella misma".

Taylor Glasby dice que la antigua banda de Sulli, "f(x)", cambió el K-pop.

"Era un grupo de chicas que no encajaban, hacían sus propias cosas. Su música era más contundente. Era innovadora y compleja, y ayudó a consolidar un subgénero completo dentro del K-pop".

"Cuando se fue, su legado se hizo evidente. Comenzó a controlar su propia imagen. Yo admiraba lo que hizo a pesar de la constante negatividad que le dirigían algunas personas menos abiertas", señaló Glasby.

Amber Liu, excompañera de Sulli en la banda f(x), publicó un mensaje en Twitter tras la muerte de la joven, cancelando todo lo que tenía previsto.

Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.



Thank you for your thoughts.