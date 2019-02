Tensión en Cachemira: India lanza ataque aéreo contra militantes islámicos "en territorio de Pakistán"

BBC Mundo

26.02.2019

India dijo haber lanzado ataques aéreos contra militantes islámicos de Cachemira en territorio de Pakistán, en una medida que exacerba la creciente tensión entre los dos países asiáticos.

Un alto ministro indio afirmó que el objetivo de los ataques era un campamento de entrenamiento del grupo Jaish-e-Mohammad (JeM, "El ejército de Mahoma"), en Balakot.

En respuesta, Pakistán movilizó a sus caza bombarderos.

Las relaciones entre las dos potencias nucleares vecinas han venido deteriorándose desde un ataque suicida al comienzo del mes quecobró la vida de 46 soldados indios.

Se trata del primer ataque aéreo lanzado a través de la llamada línea de control -la frontera que divide las zonas de Cachemira administradas por India y Paquistán respectivamente- desde la guerra entre ambos países en 1971.

El secretario de Relaciones Exteriores de India, Vijay Gokhale, dijo en rueda de prensa que los ataques habían matado a un "gran número" de milicianos, incluyendo comandantes. Añadió que se habían evitado bajas civiles.

"Recibimos inteligencia confiable de que JeM estaba planeando más ataques suicidas en India. Ante el peligro inminente, un ataque preventivo se volvió absolutamente necesario", declaró.

El ejército de Pakistán, por su parte, dijo que los aviones indios no habían causado ningún daño.

El portavoz, mayor general Asif Ghafoor, tuiteó: "La Fuera Aérea india violó la Línea de Control. La Fuerza Aérea de Pakistáninmediatamente movilizó sus aviones. Las aeronaves indias se han retirado. Más detalles por venir".

Según Ghafoor, los bombarderos indio "lanzaron su carga explosiva a las carreras... cerca de Balakot".

Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage.