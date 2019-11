Tesla: El vergonzoso lanzamiento del “cybertruck” de Elon Musk

BBC Mundo

22.11.2019

Lo que debía haber sido una coreografiada presentación ensayada una y mil veces, terminó mal para Tesla.

La empresa de Elon Musk presentó su camioneta eléctrica "Cybertruck", y en el momento de probar lo fuerte que eran los vidrios del vehículo la cosa no funcionó como se esperaba.

Las ventanas del vehículo se rompieron durante la demonstración, después de haber prometido que serían demasiado duras como para quebrarse.

Después de blasfemar en voz alta, Musk bromeó diciendo: "Tenemos mucho por hacer".

When I trust someone with my feelings 😔 #Cybertruck #Tesla pic.twitter.com/5Y3cktwTxq