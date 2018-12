Tiroteo en Parkland: el video que muestra los "errores" durante la masacre en la escuela de Florida, Estados Unidos

BBC Mundo

30.12.2018

"Mal preparados" y "abrumados".

Así definen medios locales al personal de la escuela y policía que tuvieron que hacer frente al tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, a raíz de nuevas imágenes difundidas este viernes sobre la masacre en la que murieron 17 personas.

Las grabaciones, realizadas el 14 de febrero por las cámaras de seguridad en el interior de la escuela secundaria Stoneman Douglas, son parte de una investigación de diez meses realizada por el diario South Florida Sun Sentinel.

El video muestra "58 minutos de caos" en el recinto escolar, asegura el medio.

"Una persona armada con un AR-15 disparó las balas, pero una serie de errores, políticas equivocadas, una formación incompleta y un escaso liderazgo le ayudaron a tener éxito", afirma el Sun Sentinel tras reconstruir el suceso utilizando grabaciones de videovigilancia e informes oficiales.

Su investigación fue publicada a pocos días de que las autoridades estatales reciban un informe preliminar sobre el tiroteo el próximo 1 de enero.

El periódico del sur de Florida utiliza imágenes grabadas en el interior de la escuela no conocidas hasta ahora para explorar, minuto a minuto, lo sucedido aquel fatídico día.

En el video se ve a Nikolas Cruz, exalumno de la escuela y acusado de realizar la masacre, diciéndole a un estudiante que se marche antes de que el tiroteo comience.

La investigación afirma que, pese a que Cruz entra al recinto de la escuela con una bolsa de rifle, varios miembros del personal que lo vieron no activaron rápidamente un "Código Rojo", lo que podría haber bloqueado el acceso a los lugares donde estaban los estudiantes.

Failures by the Broward County Sheriff’s Office and school district cost children their lives at Marjory Stoneman Douglas High School. Through audio, video and maps from the school, the Sun Sentinel investigates the critical failures of Feb. 14, 2018. pic.twitter.com/H312GaW9ey

En cambio, se activó la alarma contra incendios del edificio, lo que provocó que algunos estudiantes salieran de sus aulas y se dirigieran hacia la zona de peligro, como se ve en las imágenes.

Las autoridades dicen que Cruz mató a 11 personas en el primer piso de la escuela y a otras seis en el tercero. Los del tercer nivel fueron abatidos fuera de las aulas, en el pasillo y las escaleras.

Un estudiante, Joaquín Oliver, murió fuera de un baño que había sido cerrado con llave, al parecer debido a problemas frecuentes con estudiantes que fumaban en su interior.

El periódico usa diagramas e imágenes para mostrar los retrasos de la policía a la hora de actuar mientras estaba fuera del edificio.

Un informe preliminar realizado por la Comisión de Seguridad Pública de la escuela y que se hizo público a principios de este mes reveló que esto pudo deberse a la confusión que suponía el rebobinado de las imágenes de vigilancia.

Así, algunos policías creían que las imágenes que estaban viendo en las pantallas de seguridad en aquel momento eran en vivo y no con minutos de retraso.

Como destaca el Sun Sentinel, "Cruz ya se había ido a un Walmart cercano y había pedido una bebida en Subway" mientras la policía creía que estaba en el segundo piso del edificio.

El borrador del documento de 407 páginas recopila más de nueve meses de investigación y testimonios.

El texto apunta a errores como cerrar las puertas de la escuela, y detalla la actividad en internet del sospechoso donde insinuaba insistentemente sus intenciones antes de realizar el ataque.

Scot Peterson, un policía armado que estaba asignado a la escuela de Parkland, recibió fuertes críticas (incluso del presidente Donald Trump) por no haber entrado en el edificio y confrontar al atacante.

Pero tanto la investigación del Sun Sentinel como el informe de la comisión señalan fallos policiales más graves.

El informe preliminar recomendó inspecciones internas adicionales para siete agentes que acudieron al lugar de la masacre.

"Desde Columbine, a los policías se les enseña a acudir rápidamente a la zona del tiroteo y neutralizar al atacante. Pero los primeros policías del condado de Broward que llegan, no lo hacen", informa el Sun Sentinel, en referencia al tiroteo en una escuela en Colorado en 199 que dejó 15 muertos, entre ellos dos atacantes.

La investigación del periódico incluye imágenes del atacante huyendo de la escuela después de deshacerse del arma, en un intento de mezclarse con los estudiantes evacuados.

Andrew Pollack, cuya hija murió en el tiroteo, compartió el artículo de Sun Sentinel en Twitter y dijo que "tantas oportunidades de intervención perdidas es desgarrador".

También pidió que el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, dimita de su cargo.

This minute by minute playback with so many missed opportunities for intervention is heartbreaking. I don’t know how ⁦@browardsheriff⁩ or ⁦@RobertwRuncie could watch this and not immediately resign. #fixit

https://t.co/1FWy4nLgYW