Tiroteos en escuelas de EE.UU.: El sobrecogedor video que pretende reflejar "la horrible realidad" que enfrentan los estudiantes

19.09.2019

Niños sonrientes muestran a cámara el material escolar con el que, ilusionados, empiezan un nuevo curso.

Un video difundido este miércoles por la organización activista estadounidense Sandy Hook Promise comienza como cualquier otro anuncio de los que pueden verse estos días en países donde niños y adolescentes regresan a clases en esta época del año.

Sin embargo, la música alegre que acompaña al anuncio se ve pronto interrumpida por el sonido de unos disparos. Los niños huyen despavoridos y otros se esconden en diferentes lugares de su escuela.

Es entonces cuando se ven obligados a utilizar sus nuevos útiles escolares y deportivos para una función muy distinta para la que fueron diseñados.

Survive the school year with these must-have #BackToSchool essentials. https://t.co/9KgxAQ0KGz

This PSA contains graphic content related to school shootings & may be upsetting to some viewers. If you feel this subject matter may be difficult for you, you may choose not to watch. pic.twitter.com/5ijYMtXRTy