Tiroteos en Nueva Zelanda: imputan asesinato a Brenton Tarrant, el hombre que transmitió por Facebook el ataque en una mezquita de Christchurch

BBC Mundo

15.03.2019

El principal sospechoso de cometer este viernes los dos tiroteos masivos en mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch que dejaron al menos 49 muertos fue identificado por las autoridades como Brenton Tarrant y acusado formalmente de asesinato.

Tarrant, un australiano de 28 años, compareció brevemente en la mañana de este sábado (hora local) ante el Tribunal de Distrito de Christchurch, donde fue imputado del delito de asesinato.

"Aunque que el hombre enfrenta actualmente solo un cargo, se presentarán cargos adicionales. Los detalles de esos cargos serán comunicados lo antes posible", adelantó la policía de Nueva Zelanda en Twitter.

Work is continuing today to build a complete picture of the tragic events in Christchurch yesterday.