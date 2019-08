Tres características que hacen que un trabajo sea bueno

BBC Mundo

¿Qué hace que un trabajo sea bueno? La pregunta se hace relevante en una época en la que los mercados cambian rápidamente y las personas tratan de seguir el ritmo de esas transformaciones.

En muchos países industrializados los empleos de manufactura han ido dando paso al crecimiento del sector de servicios.

Grandes industrias como la del petróleo ven cómo el sector se transforma con la búsqueda de otras fuentes de energía. Algo similar pasar con el sector financiero, en el que la tecnología digital cambia las dinámicas de su funcionamiento.

¿Qué significa esto para los trabajadores? ¿Cómo elegir un buen trabajo en un entorno tan volátil?

Estas fueron algunas preguntas que se discutieron en un reciente podcast de la BBC que cada semana aborda temas sobre la vida laboral.

Pensar en el futuro

"Un buen trabajo es aquel que te ayuda a prepararte para el futuro", dice Lynda Gratton profesora de gestión en el London Business School.

Es importante elegir un trabajo que nos permita aprender nuevas habilidades.

Según Gratton, hay tres características que permiten identificar ese tipo de trabajo:

1. Te ayuda a aprender: te da nuevos conocimientos, te ayuda a pensar nuevas ideas, a crear nuevas redes y conexiones que te puedan servir en el futuro.

2. Te mantiene saludable: Gratton explica que con el aumento de la expectativa de vida de los humanos, debemos estar preparados para trabajar cuando tengamos 60, 70 u 80 años.

Gratton, autora del libro "Una vida de 100 años", sostiene que las etapas de educación de tiempo completo, trabajo de tiempo completo y retiro de tiempo completo, serán reemplazadas por un ciclo de vida más flexible.

Por eso, según ella se vuelve "crucial" tener buena salud para ser productivos a una edad en la que usualmente la gente ya estaría retirada.

3. Te ayuda a transformarte: te permite asumir nuevas tareas y estar listo para un cambio de trabajo o del rumbo de tu carrera.

Leda Glyptis, jefa de personal en 11:FS, una compañía del sector tecnofinanciero, opina de manera similar.

"Hubo un tiempo en que las personas tomaban decisiones basadas en lo que sus padres consideraban un buen trabajo", dice Glyptis.

"Durante mucho tiempo mantenerse actualizado no era una prioridad para muchas personas".

Gratton afirma que debemos prepararnos para trabajar durante la vejez.

Para ellas la medida del éxito era la estabilidad, pero ahora, dice Glyptis, la calidad de un trabajo también se mide por cuánto le permita al empleado evolucionar, aprender y retarse.

Comunidad y compañerismo

Pero además del tipo de labores que implique un empleo, Glyptis y Gratton concuerdan en que los trabajadores también buscan un sentido de comunidad y pertenencia en sus trabajos.

Gratton sostiene que es importante el compañerismo y "la sensación de sentirse incluidos".

"Ser parte de un equipo es una faceta importante de los seres humanos", dice.

Glyptis, por su parte, cuenta que en las entrevistas de trabajo los aspirantes, especialmente los mejor preparados, terminan entrevistando al empleador.

"Preguntan cuál es el propósito de la comunidad a la que se están uniendo", dice.

Para ellos es "extremadamente importante estar en un lugar en el que disfruten trabajar", en el que haya buenos equipos e interacciones humanas de calidad.

Los empleados valoran el compañerismo y sentido de camaradería

Glyptis añade que la tendencia a que las personas tengan esa expectativa crece "como una bola de nieve".

"La gente se está alejando del seco lenguaje corporativo y ahora hablan de comunidades con un propósito cuando se refieren al trabajo".

Ciclos de vida

Para Gratton, al margen de unos valores generales, cada persona elige lo que para ellas hacen de un trabajo un buen empleo.

Menciona el ejemplo de Uber, donde los conductores quizás no comparten entre ellos y no hay un sentido de camaradería, pero sí tienen la autonomía y la flexibilidad que no ofrecen otros trabajos.

"No digo que no sean trabajos duros", dice Gratton haciendo referencia a los bajos ingresos que según algunos conductores dejan este tipo de aplicaciones.

"Pero para mucha gente en algunos momentos de su vida tener un trabajo flexible es más importante que la camaradería".

"Las ideas de lo que es un buen trabajo cambian a lo largo del ciclo de la vida".