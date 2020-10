Trump con COVID-19: 3 riesgos en los que incurre el mandatario al regresar a la Casa Blanca sin haberse curado completamente

BBC Mundo

07.10.2020

"¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!", dijo eufórico Donald Trump al salir del hospital después de sólo tres días de tratamiento por COVID-19.

Pese a su energía no se puede decir que esté plenamente recuperado y muchos han criticado su rápido retorno a la Casa Blanca, donde sigue con su tratamiento y mejorando, según sus médicos.

"Nadie que sea un líder no haría lo que hice. Y sé que hay un riesgo, un peligro, pero está bien", dijo el lunes al retornar a su residencia.

El martes en la mañana el mandatario publicó numerosos tuits en los que ratificaba lo bien que se sentía y expresaba su deseo de regresar a la campaña electoral y en participar en el próximo debate en contra de su rival por el Partido Demócrata, Joe Biden, previsto para el 15 de octubre en Miami.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!