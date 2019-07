Un tiroteo en un festival de comida en California deja varios heridos

BBC Mundo

29.07.2019

Según informes de medios locales, varias personas recibieron disparos durante un tiroteo en un festival de comida en la pequeña ciudad de Gilroy, a unos 128 km al sur de San Francisco, California.

El Gilroy Garlic Festival (Festival del Ajo de Gilroy) estaba a punto de terminar la tarde del domingo, cuando surgieron reportes de un atacante armado en el lugar.

Un video publicado en redes sociales muestra a personas corriendo en medio de una confusión general.

La Policía de Gilroy confirmó que había ocurrido un tiroteo, pero hasta la noche del domingo no había dado más detalles.

"Los corazones de la Policía de Gilroy y toda la comunidad están con las víctimas del tiroteo de hoy en el Festival del Ajo. La escena sigue activa. Si estás buscando a un ser querido, ve al centro de reunificación de Gavilán College en el estacionamiento B", tuiteó la Policía.

Dio Bracco, consejero de Gilroy, dijo en una entrevista, según The New York Times, que tres personas murieron y que 12 quedaron heridas, pero hasta la noche del domingo, la Policía no había confirmado las cifras.

La cadena CBS también dijo que "fuentes de las autoridades" confirmaron que tres personas habían muerto y 12 habían quedado heridas.

Tampoco había detenido a nadie.

"Disparos rápidos"

Julissa Contreras dijo a NBC Bay Area que vio a un hombre disparando en todas las direcciones.

"Fueron disparos rápidos", contó. "No estaba apuntando a nadie específicamente. Disparaba de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Definitivamente estaba preparado para lo que estaba haciendo".

Evenny Reyes, de 13 años, dijo a San José Mercury News, que vio "a un tipo con un pañuelo envuelto alrededor de su pierna porque había recibido un disparo".

El Centro Médico del Condado de Santa Clara ha admitido hasta el momento a dos víctimas, informa la cadena estadounidense CBS.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tuiteó sobre el tiroteo e instó a la gente a tener cuidado y mantenerse a salvo.

"Las autoridades están en la escena del tiroteo en Gilroy, California. Según informes, el atacante aún no ha sido detenido. ¡Tengan cuidado y manténganse a salvo!", escribió.

El Gilroy Garlic Festival dura tres días y se celebra cada año desde 1979.

Christmas Hill Park, donde se llevó a cabo el evento, prohíbe las armas de cualquier tipo, según la página web del festival.

Más información en breve.