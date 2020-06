"Unos hackers me quemaron la mano con un virus informático"

BBC Mundo

01.06.2020

Le estaban lloviendo balas desde todos los ángulos, pero Abdelrhman Badr mantuvo la calma.

Preparó su mira para un disparo certero y apretó el gatillo, pero su pantalla se puso negra.

La computadora se apagó sin previo aviso.

Abdelrhman estaba perplejo.

El juego en el que estaba sumido nunca antes le había dado problemas informáticos.

Miró dentro de su computadora e instintivamente tocó uno de los componentes, maldijo y retiró la mano.

La tarjeta gráfica estaba tan caliente que le quemó los dedos.

El joven de 18 años aún no se había dado cuenta, pero esta lesión menor fue el resultado de la acción de un pirata informático, quien, en algún lugar del mundo, había infectado su computadora con un virus.

El bitcoin cumplió 10 años en 2018 en medio de una alta volatilidad que lo ha llevado su cotización a máximos y mínimos en cuestión de días.

La computadora de Abdelrhman había sido secuestrada de forma no autorizada e ilegal para minar bitcoins y otras criptomonedas.

Las criptomonedas son una forma de dinero digital utilizada por millones de personas.

Aunque es difícil de medir debido a su anonimato, Statista estima que hay más de 47 millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo.

Operaciones matemáticas

En un ataque de cryptojacking,como el que sufrió Abdelrhman, los hackers engañan a las víctimas para que descarguen un archivo malicioso que obliga a sus computadoras a llevar a cabo complejos procesos matemáticos.

Los hackers utilizaron la computadora de Abdelrhman para crear criptomonedas.

Estos cálculos se conocen como cryptomining, minado de criptomonedas.

Este es el sistema que respalda a estas monedas digitales y recompensa a los mineros que participan con "monedas" gratuitas.

Una vez que la computadora de alguien está infectada, los ciberdelincuentes se hacen con el control y la usan para ganar este dinero.

Factura de la electricidad

Luego pueden gastar el dinero digital online, o intercambiarlo por billetes y monedas físicas.

Los ataques de criptojacking aumentan la factura de la electricidad de la víctima y no solo pueden ralentizar las computadoras infectadas sino también pueden daños irreparables al hardware.

Cuanto más poderosa es una computadora, más criptomonedas se pueden extraer.

Abdelrhman no sabía que los hackers habían entrado a su computadora mediante un virus.

La semana pasada, al menos una docena de supercomputadoras de toda Europa tuvieron que apagarse después de un ataque informático.

Abdelrhman Badr dice que la que usa para jugar es de potencia media y no tiene ni idea de cómo los piratas informáticos entraron en su sistema.

Cree que debió haber descargado accidentalmente el virus, algo que pudo haber sucedido tres semanas antes de quemarse la mano, cuando comenzó a notar que la máquina hacía cosas extrañas.

"Cada vez que ponía mi PC en reposo, la pantalla se quedaban en blanco, aunque aún podía escuchar a los seguidores del juego en funcionamiento".

"Cuando volvía a ella, simplemente se abría el escritorio principal sin (el aviso de) la página de inicio de sesión habitual ni nada", explicó.

"Mi computadora en realidad nunca se apagaba del todo".

"Sorprendido y avergonzado"

Eso en sí mismo no fue suficiente para preocupar al estudiante británico, quien estaba ocupado con los exámenes y cursos en ese momento.

Incluso cuando se quemó la mano, al principio no consideró que fuera víctima de un hackeo.

Los nuevos bitcoins requieren computadoras superpoderosas.

En realidad fue un error lo que llevó a descubrirlo.

"Estaba jugando con un programa que monitorea la actividad de la computadora y todo parecía normal, pero lo dejé encendido durante la noche por accidente", recuerda.

"La siguiente vez que verifiqué la pantalla, descubrí que mi computadora había estado enviando mucha información a un sitio web extraño que nunca había visitado y del que no había oído hablar".

Esa web era una página de minado usada para recolectar las monedas.

Abdelrhman supo de inmediato lo que eso significaba.

"Me sorprendió y también me sentí un poco avergonzado porque siempre he estado orgulloso de mantener mi PC segura, cuando en realidad había alguien que la estaba usando para ganar dinero sin que yo lo supiera".

"Es realmente frustrante saber que había un programa ejecutándose sin que yo lo supiera y que alguien estuviera minando secretamente, destruyendo mi hardware y robándome la electricidad".

Problema extendido

Podría haber cientos, o incluso miles de víctimas como Abdelrhman, que inconscientemente están alimentando las ganancias de este pirata informático u otros.

Aunque el joven conoce bien su computadora, tuvo dificultades para descubrir el error.

Según una investigación de Palo Alto Networks, los ataques están en aumento.

Abdelrhman cree que solo se enteró por el fallo en el código del hacker.

Fallo en el código

El software de minería generalmente está diseñado para funcionar solo durante períodos de inactividad, como cuando la computadora está en "modo de suspensión".

Pero en la computadora de Abdelrhman, el software de minería se activó mientras usaba la máquina.

"Estos ataques se están volviendo más sofisticados. Los hackers utilizan técnicas para ocultar su comportamiento", dice Alex Hinchliffe, analista de inteligencia en Palo Alto Networks.

"Los ciberdelincuentes buscan atacar a tantas víctimas como les sea posible. Cuantos más sistemas hayan caído en su redes, ya sean PC, servidores, servicios en la nube, dispositivos móviles y otros dispositivos inteligentes, mejor, ya que se pueden minar criptomondeas de una manera relativamente discreta".

"En aumento"

Los expertos dicen que la amenaza de secuestro de nuestras computadoras aumenta y disminuye con el precio fluctuante de las criptomonedas.

Según una investigación de Palo Alto Networks, los ataques están en aumento.

Los expertos dicen que la amenaza de secuestro de nuestras computadoras aumenta y disminuye con el precio fluctuante de las criptomonedas.

"No es tan rentable como solía ser para los piratas informáticos, por lo que los criptomineros aparecen en los lugares más extraños de Internet para maximizar el número de víctimas", agrega Ryan Kalember de Proofpoint, otra compañía de seguridad.

"Muy a menudo añaden (sus virus) al código de software libre, por lo que los vemos ocultos en programas extraños en todo internet".

Los especialistas en seguridad dicen que los usuarios de computadoras deben estar atentos a los cambios en sus computadoras, como una disminución del rendimiento o cambios en la configuración.

También es una buena idea instalar algún software de seguridad y realizar análisis antivirus habituales.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=QBv7nudMSpc

https://www.youtube.com/watch?v=SZY7ugs_DvI

https://www.youtube.com/watch?v=vGFBBkfuOZk