Vacuna contra el covid l "Se siente como si el mundo se fuera a acabar": cómo es tener fobia a las agujas

Adam, de 23 años, dice que le tienen tanto miedo a las agujas que no ha podido recibir la primera dosis contra la covid-19.

08.08.2021

Adam realmente quiere vacunarse contra la covid-19, pero un miedo extremo a las agujas lo paraliza.

El joven de 23 años de Gainsborough, en el centro-este de Reino Unido, dice que no es el dolor a lo que le teme sino a la idea de la inyección en sí y a que la aguja le perfore la piel.

"Se siente como si el mundo se fuera a acabar", describe Adam.

"Se siente como si no tuvieras salida, no puedes hacer nada, la frecuencia cardíaca llega a 200, no puedes concentrarte. Es un miedo patológico a las agujas", añade.

En sólo Reino Unido se han administrado más de 85 millones de dosis de la vacuna contra la covid.

Y una encuesta reciente de la Universidad de Oxford a más de 15.000 adultos en el país dio como resultado que la fobia a las agujas representa aproximadamente el 10% de las dudas sobre la vacuna contra la covid.

Más del 68% de los jóvenes de 18 a 29 años en Inglaterra recibieron la primera dosis, mientras que el 88,6% de todos los adultos de Reino Unido también fueron vacunados con una.

La encuesta además revela que la negativa a recibir la vacuna contra la covid es generalmente un poco mayor en las personas jóvenes y en algunos grupos étnicos minoritarios.

Intento fallido

Adam tiene un trastorno de ansiedad severo y cree que su fobia a las agujas se desarrolló después de que le perforaran la oreja cuando tenía 8 años.

Le tomó semanas animarse a llegar a un centro de vacunas para intentar recibir una dosis de covid.

Pero cuando vio que su hospital local publicó un mensaje en Facebook ofreciendo apoyo a cualquiera que estuviera nervioso por la inyección, Adam decidió concurrir.

En su cita, le dieron una habitación continua con una enfermera donde podía hablar de sus temores.

Él le cuenta a la BBC que después de horas de "pánico severo", sintió que había hecho algunos progresos, pero aún no estaba listo para recibir la vacuna.

Tres días después, Adam pasó otras tres horas más en una habitación privada con enfermeras. Utilizaron técnicas como la respiración lenta y la distracción para ayudarlo a superar sus miedos.

Adam dijo que estuvo cerca de recibir el pinchazo esta vez, pero se atemorizó a último momento y la aguja no inyectó la dosis.

¿Qué es la fobia a las agujas?

La fobia a las agujas es el miedo a los procedimientos médicos que involucran agujas o inyecciones.

Afecta a aproximadamente una de cada 10 personas, según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS).

El miedo suele ser el resultado de malos recuerdos con agujas en la niñez.

"Es posible que ver a otros reaccionar (mal) a una inyección signifique que aprendes esa respuesta de ellos", dice el psicólogo y especialista en fobia, Robert Edelman.

"Las agujas también están asociadas con la sangre y, para muchas personas, esto desencadena una respuesta de ansiedad que, con un aumento y luego una disminución de la frecuencia cardíaca, puede provocar desmayos", añade.

Hay muchas formas de ayudar a las personas a superar la fobia a las agujas, como la terapia cognitivo conductual.

El tratamiento puede incluir que alguien se exponga gradualmente a agujas e inyecciones, mostrándole imágenes y videos para empezar.

Y existen métodos para ayudar a evitar que las personas se desmayen por el miedo, como enseñarles a reconocer los primeros signos de un descenso en la presión arterial.

Otros consejos de expertos con los que hemos hablado incluyen:

Antes de la cita de vacunación, piensa por qué te preocupa.

Habla de esas razones con otras personas.

Aprende algunas técnicas de respiración que te ayudarán a sentirte tranquilo

Dile a la persona que te aplicará la vacuna que tienes miedo.

El psiquiatra Andrew Iles dice que es bueno recordar que es natural sentir que es desagradable recibir una vacuna.

"Los pinchazos son incómodos y extraños, por lo que es absolutamente normal tener miedo a las agujas, pero es importante no dejar que eso te desanime de recibir la vacuna", afirma.

A pesar de los intentos fallidos, Adam se siente optimista acerca de volver a intentarlo y se ha inscrito en el mismo vacunatorio para una cita en unos días.

"¡Que empiece el juego!". Con suerte lo superará y se aplicará la vacuna, dice confiado.

