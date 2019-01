"Vice": la polémica representación que hace la película de Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la historia de Estados Unidos

BBC Mundo

10.01.2019

ADVERTENCIA: ESTA NOTA TRATA ALGUNOS ASPECTOS DE LA TRAMA DE LA PELÍCULA

La mano de Dick Cheney pesa otra vez sobre la política de Estados Unidos

Al menos, en el cine, con la nueva película de Adam McKay.

"Vice", un largometraje biográfico que se estrena por estos días, narra el ascenso durante el gobierno de George W. Bush de quien fuera entonces su vicepresidente y uno de los hombres más poderosos de Washington.

Y desde su estreno no ha parado de dar motivos para la polémica: no solo por la sombría representación que hace de Cheney, sino también por algunas declaraciones y hechos que han rondado su estreno.

El último de ellos, el pasado domingo, durante la entrega de los Globos de Oro, cuando Christian Bale, el actor que encarna a Cheney, recibió el premio a la mejor actuación masculina (musical o comedia).

"Gracias a Satanás por inspirarme a representar este papel", dijo en su discurso de aceptación del premio.

La comparación generó críticas y risas, aplausos y molestias entre los que admiran o cuestionan la figura de quien, para muchos, fue el verdadero artífice de la política estadounidense entre 2001 y 2009.

Satan probably inspired him to do this, too. Christian Bale arrested for 'assault on mother and sister'| The Independent. https://t.co/kesnNno9Zv