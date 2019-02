YouTube: cómo algunos usuarios utilizan para extorsionar las reclamaciones por derechos de autor

BBC Mundo

15.02.2019

Google eliminó un canal de YouTube tras descubrir que estaba utilizando las reclamaciones de derechos de autor para extorsionar a otros usuarios.

Los responsables de Kenzo y ObbyRaidz, canales en los que publican videos jugando a Minecraft, denunciaron que habían recibido mensajes exigiéndoles dinero a cambio de retirar dos reclamaciones en su contra.

En los mensajes se les amenazaba diciéndoles que si se negaban a pagar, recibirían un tercer aviso por incumplimiento de derechos de autor o copyright.

Según Google, este aviso hace que un canal de YouTube esté "sujeto a sueliminación".

La cuenta de YouTube del supuesto extorsionador ha sido eliminada después de que se dieran a conocer sus actos.

Kenzo y ObbyRaidz recibieron mensajes pidiendo que realizaran pagos de entre US$75 y US$400 vía PayPal o Bitcoin.

Ninguno de los dos lo hizo.

El británico Kenzo, quien tiene 60.000 suscriptores en YouTube, acudió a las redes sociales para pedir ayuda después de que uno de sus videos fuera retirado por la segunda reclamación de derechos de autor fraudulenta del extorsionador.

hello @TeamYouTube



I have two false copyright strikes on my channel & someone out there is extorting me for my money to have the strikes removed. help. pic.twitter.com/pNmzNH34Ff