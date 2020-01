Yusaku Maezawa, el multimillonario japonés que busca en internet una mujer que lo acompañe a la Luna

BBC Mundo

14.01.2020

Busca una "compañera de vida" para que lo acompañe nada menos que en el viaje turístico inaugural de Space X a la Luna.

El multimillonario japonés Yusaku Maezawa de 44 años tiene planeado ser el primer pasajero civil en volar alrededor del satélite de la Tierra y quiere que una mujer le haga compañía.

El viaje está planificado que se haga en la nave Starship de la compañía de Elon Musk, quien promueve este insólito proyecto turístico espacial.

La fecha del despegue está programada para 2023.

En una convocatoria en línea, Maezawa, magnate de la moda, afirma que quiere compartir la experiencia con una mujer "especial".

El empresario, que recientemente se separó de su novia, la actriz Ayame Goriki, de 27 años, ha invitado a las mujeres a que postulen a un "serio acto planificado de emparejamiento" en su sitio web.

"A medida que los sentimientos de soledad y vacío comienzan a surgir lentamente sobre mí, hay una cosa en la que pienso: seguir amando a una mujer", escribió Maezawa en el sitio web.

"Quiero encontrar una compañera de vida", agregó el multimillonario.

"Con esta futura pareja quiero gritar nuestro amor y deseos de paz mundial desde el espacio exterior", añadió.

El sitio web presenta una lista de condiciones y un cronograma para un proceso de solicitud de tres meses.

Escrito en un estilo de perfil de citas, las condiciones dicen que las solicitantes deben ser solteras, mayores de 20 años, siempre positivas y tener interés en ir al espacio.

La fecha límite para las solicitudes es el 17 de enero y se tomará una decisión hasta finales de marzo.

El excéntrico millonario que ganó fama como baterista en una banda de hardcore punk está acostumbrado a llamar la atención.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv