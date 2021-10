Acusación Constitucional: SII indica que acuerdo por Dominga "cumple con las obligaciones tributarias correspondientes"

24Horas.cl Tvn

21.10.2021

Durante la tarde de este jueves se desarrolló una sesión comisión revisora de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera tras la divulgación de los denominados Pandora Papers.

De acuerdo a lo explicado por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Fernando Barraza, durante su exposición el negocio hecho en Islas Vírgenes cumple con la normativa legal vigente a esa época. Asimismo señala que no ven hasta ahora algún conflicto o delito tributario cometido por la venta de esta parte de las acciones de la Minera Dominga.

Según sostuvo Barraza "Vemos que se aplica el Artículo 12 de la Ley de Impuesto a la Renta vigente a la época, donde al percibir el contribuyente chileno, la renta de fuente extranjera, esta es reconocida para los fines tributarios y por lo tanto, se cumple con las obligaciones tributarias correspondientes en base a la norma vigente".

Excusas de invitados a la comisión

Cabe señalar que comisión revisora ha estado marcada por las excusas de diversos invitados. Por ejemplo, el ex gerente general de Bancard, Nicolás Noguera indicó por correo electrónico el que no podrá asistir, pero que si enviará una minuta explicativa la próxima semana.

Este caso se suma al ex fiscal Manuel Guerra, quien a través de una carta indicó que "no es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida como la que yo conduje, la cual buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del señor Piñera Echenique" y que tenía un objetivo distinto del de la comisión, "no pareciendo adecuado mezclar ambos niveles de responsabilidad cuando tienen fuentes y contenidos de distinta naturaleza".

Además de ello, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott tampoco asistió argumentando que en la denuncia del Ministerio Público en contra del Mandatario ya hay una fiscal designada -Claudia Perivancich- y que él no puede referirse a los antecedentes del caso.

"Dado que la investigación se encuentra a cargo de una fiscal regional, quien actúa autónomamente en uso de sus atribuciones, no resulta precedente que este fiscal nacional pudiera referirse a tales antecedentes", indicaron desde el Ministerio Público.

Debido a estas constantes situaciones, la diputada que preside la comisión, Maya Fernández (PS) señaló que estas inasistencias son "un problema, porque si nos confirman, citamos a comisión y finalmente a último minuto no llegan, creo que no corresponde".

"Siempre nos dicen no pongan lo político por sobre los antecedentes, pero ha costado un montón que vengan a las comisiones, justamente a exponer los distintos antecedentes", agregó la parlamentaria.

Recordar de igual forma que el diputado Leonardo Soto (PS) solicitó invitar a la comisión e los hijos del Presidente Piñera y también a la Primera Dama, Cecilia Morel.