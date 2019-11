Allamand sobre dichos de Mon Laferte: "Creo que es una imputación de una gigantesca irresponsabilidad"

24Horas.cl TVN

29.11.2019

El senador Andrés Allamand (RN) fue el invitado de este jueves en el programa de TVN, "Llegó tu hora", donde abordó distintos temas sobre la contingencia nacional.

El parlamentario fue consultado sobre las declaraciones emitidas hace unos días por la cantante Mon Laferte en un medio internacional, donde aseveró que "hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando (...) eso todavía no está claro".

Allamand rechazó categóricamente los dichos de la artista nacional catalogándolas como de "una gigantesca irresponsabilidad".

"Creo que es una imputación de una gigantesca irresponsabilidad decir que Carabineros y las Fuerzas Armadas estuvieron detrás de la destrucción del Metro (...) Con qué antecedente, con qué opinión, con qué fundamento", señaló.

En esa misma línea al ser consultado por la confianza de la gente en la institución de Carabineros, el parlamentario fue enfático: "Creo que hay mucha gente que confía en Carabineros (...) y creo que pasa lo mismo con las Fuerzas Armadas".

"No me quiero sumar, y quiero rechazar es que la ciudadanía no tiene hoy confianza en sus instituciones. Yo no creo que eso sea así", continuó, aunque puntualizó que "hubo grandes irregularidades en Carabineros".

"Carabineros ha estado sometido a una presión gigante (...) Hay que ser honestos, no estábamos preparados como país, como democracia, para enfrentar lo que hemos estado viviendo", puntualizó.