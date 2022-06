"Estaré moviendo mi colita": Brownie dedica emotivo mensaje a Boric por su primera cuenta pública

24Horas.cl Tvn

01.06.2022

El Presidente Gabriel Boric presentará este miércoles su primera Cuenta Pública desde que inició su mandato en marzo. En este contexto, su perro Brownie le envió un emotivo mensaje.

Mediante Instagram, el 'Primer perro de la República' dijo sobre el Mandatario que "cada vez que lo observo no sólo veo a mi tutor, sino a una persona con una templanza y paz interior que me inspiran una tremenda seguridad. No tengo que saber qué haz hecho, me basta con observar tu mirada y convicción para darme cuenta de que estás dándolo todo por la gente de este país".

"Pero, entiendo que con ver tu mirada no basta (especialmente para el resto). Hay que ver las acciones concretas. Como dice mi abuela, 'amar son acciones, no buenas razones'. Por eso, estaré moviendo mi colita por tu Cuenta Pública a las 11:00 horas en cadena abierta y luego a las 21:00 por los medios de noticias. Tengo muchas ganas de olfatear lo que se ha avanzado en materia de salud, educación, equidad de género, economía, derechos sociales, medio ambiente y demases", añadió Brownie en la carta.

Finalmente, el can presidencial dijo que de igual forma "me gustaría hacer mi propia cuenta pública, y demostrarle a Chile y el mundo las cosas que se vienen, el cómo informar a las personas, las denuncias que he hecho, las actividades en pro del medioambiente y animales que he asistido, motivar internacionalmente a que se hable de mascotas en diversos países del hemisferio y mucho más".

"Hoy te veo poco y cada vez menos, pero esos momentos en que nos reencontramos, nos apreciamos. Reconozco de inmediato que sigues siendo tú, mi humano del que tanto admiro y confío. Esta foto es sólo una muestra de nuestra esencia", cerró la misiva.