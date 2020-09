Daza por acusación constitucional contra Mañalich: "No hay ningún fundamento"

24horas tvn

14.09.2020

La subsecretaria de Redes Asistenciales, Paula Daza, aseguró que no existe fundamento para llevar adelante la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

“Aquí no hay ningún fundamento en la acusación constitucional contra el ministro Mañalich (…) Desde el día uno el ministro, incluso mucho antes de que partiera la pandemia, creó un plan COVID-19 de prevención y de promoción, y se trabajó en una red asistencial que ha permitido dar respuesta a la atención de todos los pacientes”, aseguró en conversación con Radio Cooperativa.

Recordar que 10 diputadas y diputados de oposición firmaron la acusación constitucional conyta Mañalich, siendo duramente criticado por su gestión a cargo del Minsal durante la pandemia y apuntándolo como responsable de dos faltas a la ley.

De acuerdo al texto que fue presentado este domingo, Mañalich es señalado como responsable de "vulnerar gravemente los derechos a la vida e integridad física y psíquica" de miles de personas además de no respetar los principios constitucionales de probidad y publicidad.

En concreto, la instancia consta de dos capítulos acusatorios, donde el primero alude a la responsabilidad de Mañalich respecto a haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, junto a no hacer efectivas las normativas que, a juicio del texto, colocaron en riesgo la vida y la salud de la población.

Asimismo, Mañalich fue puntualizado como responsable de "ocultamiento de datos y faltas a la probidad" respecto a la cantidad de muertes reales en el país, las cuales eran diferentes a las informadas diariamente por el otrora jefe del Minsal.

En ese mismo sentido, la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, calificó como una mirada "hospitalocéntrica" la que tuvo el ex ministro de Salud Jaime Mañanalich durante el inicio de la pandemia y que por eso no puede haber "impunidad" ante tantas muertes por el virus.

La parlamentaria es una de los 10 diputados que firmaron la acusación constitucional en contra del ex ministro por su gestión durante la pandemia.

Según afirmó la diputada en 24 AM, "estoy convencida que hay muchos que no deberían haber enfermado, no deberían haber muerto y tienen directa relación con la gestión del ex ministro".

"El manejo del ex ministro fue 'hospitalicéntrica' sin mirar la prevención", agregó

Ademas, Hernando recalcó que "no puede haber impunidad" y que "existen responsabilidades. Llevamos más de 16 mil muertos y no deberían ser tantos"

"Mi esposo es anestesiólogo y le ha tocado intervenir. Yo he vivido esta curva y en ese contexto nadie me cuenta cuentos si se pudo o no haber evitado muchas de las muertes", subrayó.