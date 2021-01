Diputada Muñoz rechaza legalización del aborto: "Estamos intentando salvar vidas, no matarlas"

"No se entiende que las mismas que defienden derechos de la mujer, no defiendan el derecho a dejarlas nacer", dijo la parlamentaria RN.

24Horas.cl Tvn

13.01.2021

Hoy se iniciará la tramitación del proyecto que despenaliza el aborto, el cual data de 2018 y que fue ingresado por diputadas de oposición con el fin de reformar los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, cuyos contenidos señalan las sanciones contra la interrupción del embarazo.

Ante esto, la diputada de Renovación Nacional, Francesca Muñoz, señaló que "no se entiende que las mismas que defienden derechos de la mujer, no defiendan el derecho a dejarlas nacer. La maternidad es algo que se debe proteger y fomentar, no atacar ni menospreciar. La vida es el derecho más básico de todos, sin él los derechos humanos no tienen sentido. En una sociedad moderna siempre se debe respetar el derecho a la vida del que está por nacer".

: Congreso comienza este miércoles discusión para legalizar el aborto en Chile Leer más

Por otro lado, Muñoz sostiene que hay otros asuntos con mayor prioridad en la actualidad, tildando también la discusión como un aprovechamiento, considerando que a fines de diciembre un proyecto similar fue aprobado en Argentina.

“Es preocupante que la Comisión de la Mujer ponga en tabla el proyecto de aborto libre, aprovechando la situación mediática que se vivió en Argentina. Estamos en una situación de emergencia sanitaria, intentando salvar vidas en Chile, no matarlas y los esfuerzos deben estar puestos en esas urgencias sociales y de salud", argumentó la diputada.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género discutirá a las 15:00 dos proyectos: la normativa que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud, y la discusión en general de la ley que modifica el Código Penal, para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

: Diputada Orsini espera dar "rápido despacho" a proyecto de despenalización del aborto Leer más

Maite Orsini (RD), presidenta de dicha comisión, dijo que "me he puesto a disposición de las organizaciones feministas que han dedicado su vida a la pelea por un aborto libre y seguro para todas", agregando que "esperamos despacharlo lo antes posible a la sala".

Karol Kariola (PC), diputada a favor del proyecto, sostiene respecto al aborto en tres causales que "siempre dijimos que no era suficiente, que habían razones por las que mujeres abortaban dentro de las primeras 14 semanas ajenas a las tres causales".