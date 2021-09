Diputadas y diputados rechazan proyecto que buscaba prohibir carreras de perros en Chile

La iniciativa no logró los votos necesarios, teniendo que ser archivada, y no podrá seguir con su trámite en, al menos, un año.

24horas tvn

23.09.2021

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que buscaba prohibir en Chile las carreras de perros, poniendo especial énfasis en la raza galgos.

Según la votación desarrollada en el Congreso Nacional, la iniciativa logró 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, no consiguiendo el quórum necesario.

Criadores de galgos de todo Chile se reúnen en las afueras del Congreso Nacional para protestar contra el proyecto que busca prohibir las carreras de perros. La iniciativa se vota hoy en la sala.@24HorasTVN pic.twitter.com/ShmggesCiA — Poirot Escovedo (@poirotes) September 23, 2021

Con esto, el proyecto será archivado y no podrá seguir con su trámite en, al menos, un año.

Durante la instancia se desarrolló un intenso debate en la Cámara Baja, donde parlamentarios mostraron sus argumentos a favor y en contra.

Por un lado, quienes defendieron este tipo de carreras, aseguraron que no se trata de un maltrato animal, sino una tradición a nivel nacional, que no debe ser eliminada. Por lo mismo, un grupo de criadores llegó hasta el Congreso Nacional para manifestarse contrarios a ello.

“Aquí hay un proyecto polémico, porque hay un choque cultural. Hay personas que creen que los animales son cosas o muebles y que están a disposición para la división. Y otros, que somos mayoría, que pensamos que lo que ocurre con las carreras de perros, son explotación animal. Hay personas que lucran con esto, que matan a perros cuando no sirven”, aseguró el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González.

Igualmente, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, calificó estas actividades como "una forma de explotación animal y deberían estar prohibidas".

Opinión contraria planteó el diputado del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, quien aseguró que “he ido muchas veces a carreras de perros y no conozco a nadie que maltrate a sus animales. No sé de dónde sacan se cuento (…) me parece bien que se regule la actividad”.