"Es absolutamente falso": Ministra Vallejo aclara que ex pareja no asumirá cargo del Gobierno

24Horas.cl Tvn

27.03.2022

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejos, aclaró durante la noche de este sábado el rumor de que su ex pareja y padre de su hija, el doctor Julio Sarmiento, asumiría importante cargo en esta nueva administración. "Es absolutamente FALSO. No desinforme, señor", escribió en Twitter.

Según un internauta, Sarmiento iba a ocupar el cargo de director del Servicio de Salud Metropolitano.

"El lunes asume como Director del Servicio de Salud Metropolitano Julio Sarmiento (cubano, PC) ex pareja de Camila Vallejo y padre del hijo en común. Como dijo el presidente Gabiel Boric, no hay cargos por pitutos, familiares, premios de consuelo, etc.", escribió el usuario en la red social.

Esto es absolutamente FALSO! No desinforme señor — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) March 26, 2022

Por su parte, Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales, también desmintió el anuncio: “A raíz de la información que circula sobre que el Dr. Julio Sarmiento asumiría como director del Servicio de Salud Metropolitano, quiero aclarar que es una información completamente FALSA".



Frente a la constante especulación, el doctor Araos hizo un llamado a "comunicar con la verdad" y a “no alimentar Fake News".