Evelyn Matthei: "El espectáculo en la Cámara de Diputados es de las cosas más vergonzosas que he visto"

24.10.2019

La mañana de este jueves la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, llegó hasta el Hotel Principado de Asturias y al Parque Bustamante para evaluar los daños realizados este miércoles luego de los saqueos que afectaron al sector, donde aprovechó de criticar duramente lo sucedido este miércoles en el Congreso y la negativa de algunos partidos políticos de dialogar con el Presidente.

"Esto es desolador", dijo la alcaldesa, quien no quiso cuantificar los daños, ya que recalcó que "los daños nuestros (de la Municipalidad) se pueden reponer, lo que me da mucho pena son los daños de la gente que tiene su negocio, que trata de pagarle a todos sus trabajadores y con esto uno no sabe si van a quebrar. Aquí hay mucha gente que se puede quedar sin trabajo, que puede perder todo lo que ha construido a lo largo de toda una vida".

Frente a lo ocurrido en la Cámara de Diputados donde parlamentarias se enfrentaron, e incluso hubo tirones y empujones, durante la exposición del Ministro Andrés Chadwick, la alcaldesa fue categórica: "todo el mundo está tratando de volver a la normalidad y vemos un espectáculo en la Cámara de Diputados que es de antología, es de las cosas más vergonzosas que he visto", sentenció Matthei.

Además, tuvo duras palabras para los partidos políticos que no quieren reunirse con el Presidente a pesar que fueron invitados a La Moneda.

"Yo no puedo creer que haya políticos que se nieguen al diálogo (...) uno lo entiendo del Partido Comunista o del Frente Amplio, lo que no entiendo es del Partido Socialista ¿en qué están? Cómo se van a solucionar los problemas si no hay dialogo", expresó y agregó que "la gente espera que la personas que tiene un nivel de responsabilidad vean cómo arreglar esto y no que estén gritándole cosas a Carabineros en la calle y sacándose selfies, es una muestra de una niñería, de una falta de consideración de con los chilenos", expresó.