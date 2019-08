Exdiputado Gaspar Rivas advierte sobre manifestación antimigrantes: "Vamos a marchar igual"

Antes de que la Intendencia Metropolitana negara la autorización para el acto, el exparlamentario RN y presidente del autodenominado Partido Social Patriota calificó al Presidente Piñera de "exagerado" por sostener que si la marcha sería violenta, era mejor que no se produjera. Además descartó tener alguna relación con Sebastián Izquierdo, de Capitalismo Revolucionario, quien llamó a los interesados a acudir armados.

24Horas.cl Tvn

08.08.2019

El exdiputado y ex militante de Renovación Nacional, Gaspar Rivas, es uno de los principales promotores de la marcha antimigrantes convocada para este domingo 11 de agosto en Alameda, cuyo permiso para efectuarse fue denegado por la Intendencia Metropolitana este jueves.

Pese a la prohibición, el exparlamentario concedió una entrevista a La Tercera previa a la decisión comunicada por la intendenta Karla Rubilar, en donde aseguró que en caso de no ser autorizados, "vamos a marchar igual".

: Intendencia Metropolitana no autoriza marcha antimigrantes: "Había un ánimo de violencia que no podemos permitir" Leer más

Entre los argumentos que esgrimió para lograr la autorización de la manifestación, el exlegislador declaró que "nos parecería el colmo que la Intendencia, que ha autorizado muchas marchas de izquierda que han terminado en disturbios, esté utilizando la declaración irresponsable y estúpida de un sujeto contra quien debería ser presentada una querella, se use para coartar el derecho a la libre expresión y reunión". Ese sujeto al cual hace referencia es Sebastián Izquierdo, líder de un movimiento de derecha libertaria llamado Capitalismo Revolucionario, quien hizo un llamado en redes sociales a acudir armado a la marcha.

Rivas afirmó en la conversación con el citado medio que no mantiene ninguna relación con este grupo, aunque reconoció que ubica a Izquierdo. Consultado por su parecer respecto a la convocatoria para acudir con armas, sostuvo que "ahí hay dos matices que se pueden hacer. Lo que planteo es: en marchas anteriores, como la 'Marcha por Jesús' hubo un ataque por parte de los autodenominados 'antifascistas', encapuchados y con palos, más o menos a la altura del sector del edificio GAM, y atacaron como una turba a los militantes del movimiento Social Patriota. Hubo varios lesionados".

Sin embargo, ante la insistencia para que haga un pronunciamiento claro al respecto, dijo que "para nada" aprueba el llamado de Izquierdo: "Como Partido Social Patriota queremos llamar a una marcha pacífica, a cara descubierta y con las manos vacías, salvo llevar banderas chilenas. Rechazamos absoluta o frontalmente cualquier llamado de cualquier organización a llevar o portar cualquier instrumento que pueda ser considerada como un arma. Sea de fuego, blanca, cortopunzante o lo que sea. Es una marcha pacífica".

Izquierdista, te desafío a que me contraargumentes respecto de la marcha sin usar ninguna de estas palabras o frases: nazi, fascista, pinochetista, xenófobo, racista, ignorante, intolerante, negador de derechos, coartador de la libertad, discurso de odio.



¿Eres capaz? — Gaspar Rivas (@GasparRivas) August 8, 2019

"ESPERAMOS QUE SE JUNTEN, POR LO MENOS, 4 MIL, 5 MIL PERSONAS"

En cuanto a la convocatoria esperada por los organizadores, Rivas apuntó que "ojalá fuera gigantesca. No queremos adelantarnos. Pero esperamos que se junten, por lo menos, 4 mil, 5 mil personas. He visto efervescencia en las redes sociales, a 72 horas de la marcha".

Ante la eventualidad de que se produzcan hechos de violencia, el exdiputado dijo que "lo vamos a condenar abierta o enfáticamente cualquier uso de violencia, sea hacia nosotros o de cualquier que pretenda adherir a la marcha y agreda a cualquiera".

: "Yo me ofrezco para pegarles un tiro": La extrema propuesta contra los femicidas que plantea el exdiputado Rivas Leer más

Sobre las palabras del Presidente Piñera pronunciadas la mañana de este jueves, donde manifestó que si la marcha es violenta, no debiera producirse", Rivas opinó que "condenar a priori, hacer un juicio antes de la marcha, solo porque una persona irresponsable y estúpidamente, este señor Izquierdo llamó o dio a entender que hay que ir armado, es ir demasiado lejos. Si acaso se produce violencia durante la marcha, ahí tiene que intervenir Carabineros. Pero dar por hecho que una marcha va a ser violenta, solo porque una persona llama a ir armados, es exagerado".

El exparlamentario, que hace algunos años se hizo famoso por ser condenado por injurias luego de insultar en el hemiciclo al empresario Andrónico Luksic, fue más allá y sostuvo que "considerar que la propia marcha es una manifestación de odio, es parte del discurso políticamente correcto que se ha instalado. De que cualquier rebelión contra ese discurso de fronteras abiertas, de que nadie puede hablar en contra de la migración".

Su política y la de sus seguidores es "que no entre nadie (al país), ya sea alguien de color que venga de Haití, o que sea alguien rubia de ojos azules que venga de Alemania. No tenemos odio, pero somos responsables y creemos que Chile ya ha cumplido con creces su cuota humanitaria con Latinoamérica. No tenemos del deber de hacernos cargo de los problemas del resto de Latinoamérica. Genera problemas laborales y de salud".

Por último, explicó cómo pretenden realizar la manifestación en caso de que se prohiba, lo que finalmente ocurrió de parte de la Intendencia: "Nos vamos a autoconvocar y vamos a avanzar todo lo que nos permita Carabineros en Plaza Italia. Vamos a marchar igual porque estamos cansados de ver cómo la izquierda y la ultraizquierda, cuando no les autorizan, salen igual. Eso, al margen de los estúpidos, irresponsable, personas que deberían ser perseguidas penalmente ya en este minuto por la justicia, y no adjudicarlo a un grupo las intenciones de otros".