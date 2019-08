Gobierno afina "principio de acuerdo" con senadores de oposición para avanzar en la ley corta antiterrorista

24Horas.cl TVN

06.08.2019

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, planteó que están en conversaciones para ver si podemos avanzar en un "principio de acuerdo que nos permitiera avanzar en la ley corta con las medidas especiales de investigación y, paralelamente, avanzar en algo que es un objetivo del Gobierno con el proyecto sobre los temas de fondo de la ley Antiterrorista que está en la comisión de Constitución del Senado".

Así, se mostró esperanzando que se pueda avanzar en ambas materias y "poder tener estas medidas especiales investigativas a la brevedad, sin perjuicio de avanzar paralelamente en proyecto con los temas de fondo".

Lo que están esperando ahora, es contar con la confirmación "de todos los sectores que han manifestado esta voluntad, así que estoy a la espera que me lo puedan comunicar y ratificar", sostuvo el Ministro Chadwick. Así, destacó que si se logra concretar, sería importante para el Gobierno que "tengamos una mirada de Estado para enfrentar las acciones".

Asimismo, indicó que por su parte "está completamente superado" los dichos del senador Francisco Huenchumilla con respecto a sus declaraciones sobre una presunta ayuda exterior a los actos terroristas que se registren en el país. Ambos sostuvieron una reunión esta mañana en el Congreso para afinar el principio de acuerdo con la ley corta antiterrorista.

En esa línea, el secretario de Estado aprovechó de aclarar el tema que generó la tensión, especialmente con la oposición, planteando que "lo que yo hablé en una entrevista en el diario La Tercera, donde me preguntaron por los organismos que están desarrollando acciones terroristas, señalé que tenían apoyo, no sólo nacional sino que también internacional y eso surge, precisamente, de las publicaciones que esos organismos -especialmente el denominado ITS- han hecho en sus revistas y páginas web, en fuentes públicas, incluso reivindicando lo que fue el atentado contra Louis de Grange, o contra Oscar Landerretche, dan cuenta de sus nexos, vínculos, o coordinaciones con distintos movimientos en el caso de México, Argentina, Brasil".

Consultado sobre si podría tratarse de una forma de distraer por parte de estos grupos, el ministro Chadwick insistió en que se trata de "publicaciones que se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo" y que con la indagatoria de Inteligencia "permite ratificar que son auténticas".