Gobierno informa la renuncia de Andrés Allamand como canciller tras polémica por viaje a España

06.02.2022

Tras la polémica en torno al viaje a España que realizó el canciller Andrés Allamand, finalmente el Gobierno informó este domingo su renuncia al ministerio de Relaciones Exteriores.

"La Presidencia de la República informa que esta mañana el Presidente Sebastián Piñera Echenique ha aceptado la renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand Zavala", dice el comunicado de prensa.

Asimismo, se indicó que "desde hoy, 06 de febrero de 2022, asumirá el cargo en subrogancia Carolina Valdivia Torres, quien se desempeñaba actualmente como subsecretaria de Relaciones Exteriores".

Cabe recordar que la controversia se formó después de que el expresidente de Renovación Nacional se fotografiarse junto al ministro de Asuntos Exteriores del país europeo, en medio de su designación como titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

Ante esto la oposición criticó el actuar del ahora exministro indicando que incluso se exploraba extender una acusación constitucional en su contra por abandono de deberes, considerando la crisis migratoria que existe en el país.

Revisa aquí el comunicado completo del Gobierno:

Diputado Flores ofició a Contraloría por caso Allamand

“Una acción sin precedentes en nuestra institucionalidad”. Así de lapidario fue el diputado y senador electo de la DC Iván Flores al referirse el pasado jueves sobre la ausencia del canciller Andrés Allamand, quien ya habría asumido en propiedad como titular en la Secretaría General Iberoamericana pese a que aún continúa a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, situación por la que ofició a Contraloría para que se pronuncie sobre este caso.



Flores calificó de “gravísimo" que el canciller no esté en Chile pese a la complejidad de la crisis migratoria que sufre el país, más aún cuando estamos ad portas de un cambio de mando y mientras nos encontramos en una nueva ola de la pandemia. Para el parlamentario falangista, lo que ha sucedido excede un simple abandono de deberes, toda vez que el canciller “ha traicionado la confianza depositada en él”



“Esto es mucho más grave que un incumplimiento de los deberes de Estado, es más allá que un abuso administrativo y de confianza al gobierno que depositó en él lo más importante que tiene Chile hacia el exterior”, declaró Flores, quien agregó: “Esto, a mi manera de ver, es una traición hacia esa confianza que deposita el Estado de Chile en sus autoridades (…) Por ello, he oficiado a la Contraloría General de la República y a la propia Cancillería para que den una explicación oficial de por qué nuestro canciller desde noviembre no toca suelo chileno".

Flores señaló que el Ministro de Relaciones Exteriores de España ratificó que Andrés Allamand ya se está desempeñando como secretario general iberoamericano. “¿Cómo es posible que es posible que un Ministro de Relaciones Exteriores que tiene como deber principal velar por los intereses del Estado de la República de Chile frente al Mundo, esté trabajando en Madrid, España, en un organismo internacional”, se preguntó Flores.



Asimismo, el parlamentario de la Falange declaró la conveniencia de pedirle una explicación a la embajada de España en Chile, “por cuanto es el propio Ministro de Relaciones Exteriores de España que informa que ya ocurrió la primera reunión oficial con el secretario general iberoamericano, que es un sub-alterno del Ministro de Relaciones Exteriores Español, y resulta que él es nuestro Ministro de Relaciones Exteriores”, agregó.

Por otro lado, el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio dijo que "creo Chile ha dejado de tener ministro de Relaciones Exteriores en noviembre del año pasado, cuando al canciller Allamand consiguió que lo nombraran secretario general iberoamericano. En ese momento, él debió hacer efectiva su denuncia".

En tanto, el diputado Jaime Naranjo (PS) afirmó que se estudiará una posible acusación constitucional en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, por "notable abandono de deberes" en el contexto de la crisis migratoria en el país.

Según expuso el parlamentario, "es extraordinariamente grave y delicado lo que está ocurriendo con la ausencia del ministro Allamand en este momento en el país, particularmente a raíz de la crisis migratoria".

Respuesta de Cancillería

Cabe recordar que, durante la misma jornada y mediante un comunicado , la cartera informó que "el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que el Canciller Andrés Allamand se encuentra haciendo uso de su feriado legal desde el lunes 31 de enero, y retomará sus funciones el lunes 14 de febrero".



"En su reemplazo asumió como Ministro (s) el subsecretario Rodrigo Yáñez quien se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones", añadió.



Asimismo, confirmó que "durante su feriado legal, el Canciller viajó a Madrid donde ha sostenido reuniones con diversas autoridades locales y funcionarios de la Secretaría General Iberoamericana, organización que dirigirá próximamente".



Los cuestionamientos iniciaron este jueves después de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, divulgase un encuentro que sostuvo con Allamand.



"Primera reunión de trabajo con Andrés Allamand, Secretario General electo de SEGIB. España está plenamente comprometida con la cooperación Iberoamericana y apuesta por una SEGIB con una interlocución reforzada en la región y en el mundo", consignó Albares en Twitter.