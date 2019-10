Gobierno mexicano niega que AMLO no quiera reunirse con Piñera

Agencia Uno

03.10.2019

El Gobierno mexicano negó que el Mandatario de su país, Andrés Manuel López Obrador, rechazara reunirse con el Presidente Sebastián Piñera en septiembre pasado, desmintiendo a algunos medios locales.



A través de una carta enviada al embajador de Chile en México, Domingo Arteaga, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, aclaró que "en vista de las recientes publicaciones que en medios de comunicación, que maliciosamente informan que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la visita de su homólogo chileno, Presidente Sebastián Piñera Echenique, me dirijo a usted para rechazar rotundamente dichas aseveraciones y reiterar la relevancia estratégica que la República de Chile tiene para México, una relación especial basada en históricos lazos de amistad y fraternidad entre nuestros pueblos, enriquecida por las múltiples coincidencias en la esfera regional y multilateral".



Reyes, explicó que la postergación de la visita de Piñera se debió a la "incompatibilidad" de las agendas presidenciales y a las actividades del Mandatario chileno en la ONU. Esto "no debe ser interpretada de ninguna otra manera. Hacerlo sería poco serio y falto a la verdad", acotó.



El representante destaco que AMLO, "mantiene su interés en recibir a su homólogo chileno y dialogar personalmente en favor de la amistad que nos caracteriza y que se ve reflejada en los trabajos de cooperación conjunta". "Estoy convencido de que dicho encuentro se realizará próximamente, una vez que se defina por la vía diplomática una fecha conveniente para ambos mandatarios", precisó.



Por su parte, la Cancillería chilena también descartó la versión entregada por el diario El Heraldo de México, donde se informa que el 25 y 26 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de México un encuentro entre un grupo de empresarios chilenos y mexicanos, en la cual estaba invitado el Mandatario de nuestro país.



Incluso, señalan que durante la actividad de programó una reunión entre el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el de México, Andrés Manuel López Obrador.



Sin embargo, señalaron que "el presidente de México no quería recibir a Piñera, y rechazó tener algún tipo de encuentro con él si se atreviese a pisar México", por lo cual aseguran que el chileno "tuvo que cancelar su viaje, pero ya no hubo tiempo de cancelar el encuentro empresarial, por lo que sí se llevó a cabo".