Jadue arremete contra Matthei por crítica abierta contra uso de "Avifavir"

Agencia Aton

04.02.2021

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sumó un nuevo encontrón debido a la importación por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacia Popular (Achifarp) del fármaco de fabricación rusa "Avifavir", que el edil distribuye gratis en la comuna como parte del tratamiento para pacientes que sufran de COVID-19.



El también rostro presidencial del Partido Comunista, lanzó duras críticas hacia la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien en horas de la mañana de este miércoles se refirió al medicamento importado por Jadue como "Agua de las Carmelitas", en alusión a los pocos estudios científicos que avalarían su uso como tratamiento contra el coronavirus.

"Si usted cree en el agua de las Carmelitas, tómela, pero lo que está claro es que lo que sirve es la vacuna. Así que si cree en gotitas venezolanas, o en remedios de Recoleta, o en agua bendita, si lo deja tranquilo, úselo, pero póngase la vacuna", fue la declaración de la jefa edilicia, la cual despertó la molestia de Jadue esta tarde.



El alcalde recoletano manifestó que "otra alcaldesa y precandidata presidencial salió con esto del 'Agua de las Carmelitas', y yo no estoy para bajar el nivel del debate a eso, porque me gusta discutir con argumentos y no estoy disponible para responder caricaturas absurdas".



Asimismo, el edil aseguró que ya se encontrarían probando en usuarios de la comuna el compuesto, el cual habría tenido buenos resultados en una paciente con coronavirus. "El primer caso lo tuvimos el lunes, con una paciente que estaba en estado crítico y ya tiene resultados. La persona ya está respirando por si sola al tercer día. Eso me llena de satisfacción", dijo Jadue.