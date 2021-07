Jadue emplaza a Boric por cuestionamientos a medicamentos en Recoleta

24Horas.cl Tvn

12.07.2021

Uno de los momentos de diálogos entre los candidatos del Frente Amplio y el Partido Comunista, fue el emplazamiento de Gabriel Boric a Daniel Jadue por el uso de los medicamentos que realizó el alcalde de Recoleta.

Primeramente el candidato Gabriel Boric, apuntó que "insististe en un momento donde la comunidad científica estaba, por lo menos poniendo una alerta de duda respecto al medicamento Avifavir en entregarlo en la comunidad de Recoleta cuando hoy los estudios han demostrado que no tiene efecto positivo en el coronavirus".

Ante esto, el candidato por el Partido Comunista, Daniel Jadue, señaló que, "en nuestro país existe una institucionalidad de país que es súper clara y yo creo que lo importante en el estado de derecho es dejar que la institucionalidad funcione, no es el Colegio Médico el que define que medicamento puede circular qué medicamento puede funcionar en Chile o no, es el ISP" respondió el candidato por el Partido Comunista, Daniel Jadue.

Además recalcó que, "todos los medicamentos que estamos ocupando en Recoleta están aprobados por la Institución a cargo de aprobar los medicamentos en Chile y los medicamentos tiene solo el ISP derecho a aprobarlos, nosotros hemos cumplido con todo".

Bajo la misma línea, Jadue le indicó a Boric que, "en la Asociación Médica Mundial, dice que cuando una enfermedad es nueva y no se conocen medicamentos, todos los medicamentos como las vacunas que se están poniendo en Chile, que todavía no tienen certeza de última fase debido a la ciencia, se han aprobado en señal de urgencia porque lo que se busca es salvar vidas y la ciencia es un instrumento para salvar vidas no un fin en sí mismo".

"Lamento que algunos quieran ponerse por sobre la institucionalidad y discutan cosas que no están habilitidados para discutir", señaló Jadue,

"Yo no me quiero poner por sobre la institucionalidad y quiero invitar a todos a vacunarse, mi punto va más allá de cumplir la ley", aclaró Boric.

Asimismo, agregó que, "debido en particular a los cambios estructurales que queremos hacer en nuestro futuro gobierno, vamos a necesitar un amplio marco de alianza que incluya a las comunidades científicas".

Finalmente, Jadue argumentó que, "yo no me he enfrentado a ninguna comunidad científica, el Colegio Médico es una asociación gremial, no una asociación científica, lo importante es que las instituciones funcionen y no tratar de pasar por sobre las instituciones, el isp es el unico que da permiso o quita para que los medicamentos circulen".