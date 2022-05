Longton por muerte de reportera y aumento de violencia: "No queremos más indultos"

"No queremos que el Gobierno no se querelle cuando tiene que querellarse", dijo el diputado RN tras el fallecimiento de Francisca Sandoval.

Agencia Aton

12.05.2022

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, se refirió a la muerte de la periodista de la Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, quien fue baleada el pasado 1 de mayo en el barrio Meiggs, tras una marcha por el Día del Trabajado.

El parlamentario, en primer lugar, quiso lamentar el fallecimiento de Francisca, y entregar "las condolencias a su familia por este violento homicidio, que todos tuvimos la oportunidad de ver, y que denota la frialdad con la que algunos pretenden sembrar el terror en nuestro país".

Murió Francisca Sandoval, periodista baleada durante protestas del 1 de mayo Leer más

"El uso de armamento en plena vía pública, lamentablemente se ha naturalizado la violencia en este país. En ese sentido, el llamado a este Gobierno, hoy día tiene que ser más duro que nunca. Lo que pasó con Francisca se está replicando en muchas partes de nuestro país", afirmó el diputado de oposición.

El llamado directo al Gobierno lo justificó asegurando que "para combatir esto, necesitamos señales contundentes y que el Gobierno sea capaz de ordenar su casa y darse cuenta de que la realidad que está viviendo el país y la violencia, no se puede seguir normalizando".



Y agregó que "mientras el Gobierno no fortalezca la agenda de seguridad y no de impunidad, como ha sido hasta el día de hoy, estos hechos van a seguir ocurriendo y vamos a ver, cada vez, mayor cantidad de familias encerradas en sus casas", esto último, considerando la "impunidad de situaciones tan terribles como las que vivió Francisca y la que estamos viviendo miles y millones de chilenos".

"Recordemos que hay una persona de las que disparo en ese evento -no la que le disparó a Francisca-, que está en arresto domiciliario y que ni siquiera está cumpliendo. Precisamente porque el Gobierno no pidió prisión preventiva. Son esas señales las que nos preocupan a todos, porque son señales de impunidad, que no queremos que sigan ocurriendo", dijo el diputado Longton.

"No permitiremos impunidad": Presidente Boric envió "sentido pésame y abrazo" a familia de Francisca Sandoval Leer más



Agregó, además, que "no queremos más indultos, no queremos que el Gobierno no se querelle cuando tiene que querellarse, no queremos que no pida prisión preventiva cuando se ocupa armamento de fuego en la calle. No queremos que retire el estado de excepción en La Araucanía, por complejos ideológicos".

Y directamente apeló a la administración actual: "Esos complejos, que a ustedes les impiden ponerse de acuerdo, tienen como resultado que todos los días tengamos víctimas, que claramente piden la indefensión, producto de una indefinición del Gobierno respecto a la seguridad que tienen que entregar a todos los chilenos y chilenas".