Ministra Cubillos por acusación constitucional: "Tengo familia, honra y se me acusa sin fundamento"

Agencia Uno

10.09.2019

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió nuevamente a la acusación constitucional presentada en su contra, luego de que este martes se sorteara a los cinco diputados que integrarán la comisión que analizará el libelo.



Durante una actividad con apoderados de la Escuela Benjamín Vicuña Mackenna, Cubillos afirmó que “para algunos se trata sólo de contar los votos. Para mí no. Tengo mi honra, mi historia, una familia y cuando se me acusa sin fundamentos, de infringir la Constitución, tengo derecho a defenderme de lo que se me acusa, y no que se diga ahora que todo es política”.



La secretaria de Estado reiteró que la acusación en su contra no tiene fundamentos legales, radica en hechos falsos y defendió su gestión al mando del Ministerio de Educación.

Remarcó sus críticas a la oposición por "basarse en ningún fundamento", agregando que "hemos procurado que cada peso llegue a los niños más vulnerables".



Cabe recordar que tras un sorteo realizado este martes en la Sala de la Cámara Baja, la comisión que estudiará el libelo quedó conformada por los diputados Hugo Rey (RN), Catalina del Real (RN), Maite Orsini (RD), Pedro Pablo Álvarez (UDI) y Celso Morales (UDI).