Ministra Rubilar: "No nos interesa tener militares en la calle"

24Horas.cl Tvn

29.10.2019

Tras los desórdenes ocurrido este lunes en Santiago, la nueva ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar reveló que pese a la gran cantidad de daños no se ha evaluado por parte del Gobierno restablecer el Estado de Emergencia.

Según reveló la Vocera en una entrevista con "Buenos días a Todos", esperan que no se vuelvan a repetir situaciones de este tipo y condenó enfáticamente la violencia.

"La de ayer fue una marcha convocada desde el inicio muy violenta, separémoslo de lo que paso en Plaza Italia", expresó Rubilar y agregó "lo que vimos ayer no fue el Chile que marcho el viernes".

Además pidió a personajes públicos tanto de la televisión como del deporte y políticos a condenar públicamente los actos de violencia durante las manifestaciones.

"La violencia tapa la justicia porque terminamos hablando del destrozo", dijo la ministra y continuó "les pido a todos los que tiene una vocería, ayúdennos por favor".

Frente al mismo tema aseguró que el Gobierno no quiere volver a decretar estado de excepción y menos sacar a los militares nuevamente.

"Hoy no se está evaluado volver al Estado de Emergencia. No nos interesa tener militares en la calle, quisimos sacarlos lo antes posible. Es una herramienta que existe y esperamos no volver a tener que usarla", sentenció.

En cuanto a las demandas de la gente, la ministra expresó que "yo creo que las medidas del Chile que funcionó hace 30 años no son las que funcionan hoy día" y agregó "hay un 80% de la población que dice 'pucha yo lo hice bien estudié, me levanto temprano, cuido a mis hijos, pero no me llega este modelo'. Esa es una discusión que está súper latente".

Finalmente aseguró que en asume su nuevo rol en el Gobierno en un momento difícil, pero que "esperamos estar a la altura, pero por empeño no nos vamos a quedar".