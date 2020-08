Ministro Bellolio por el plebiscito: "El Gobierno no va a tomar una posición"

24horas tvn

17.08.2020

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró este lunes que se confeccionará un instructivo para ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores, para establecer límites claros respecto de la prescindencia de cara al próximo plebiscito.

En ese sentido, Bellolio aseveró que "el Gobierno no va a tomar una posición" respecto de una de las dos alternativas "igualmente válidas", sino que el Ejecutivo tiene el deber de proporcionar un proceso seguro y participativo.

"Los ministros, sub, intendentes, gobernadores, obviamente tienen una opción, pero el presidente nos ha pedido prescindencia en actos públicos o que signifiquen campaña para uno u otro sentido (...) Los demás funcionarios públicos pueden participar, pero respetando lo que dice la Contraloría que es sin la utilización de fondos públicos y fuera del horario de trabajo", destacó.

Indicó además que "vamos a trabajar en que haya un protocolo claro de cuáles son los límites de esa prescindencia".

Por último, respecto de la propuesta de que el resultado del plebiscito sea válido sólo si se cumple con el 50% de participación del padrón, Bellolio indicó que las reglas "no incluye ese mínimo de participación".

Celestino Córdova

Respecto de la situación del comunero mapuche, Celestino Córdova, fue enfático en afirmar que la última propuesta ya se hizo y que las otras peticiones hechas, no le competen al Ejecutivo.

"El Gobierno nunca ha dejado de tener contacto con la vocería de Celestino Córdova. Se ha hecho una propuesta que ya es conocido por todos y como ha dicho el ministro de Justicia, esa es al propuesta final. ¿Por qué? No porque no tengamos la voluntad de seguir dialogado, sino que porque algunas de las peticiones no le corresponden al Gobierno (...) beneficios carcelarios, si se quisiera, pero tienen que también cumplirse ámbitos del estado de derecho e igualdad ante la ley (...) Las otras fueron solicitadas a Tribunales y los tribunales dijeron que no".

Clausura de centro comercial en Santiago

Por último, Jaime Bellolio también se refirió a lo ocurrido durante la jornada en un centro comercial de la comuna de Santiago, el que fue clausurado debido a que no cumplía con las medidas sanitarias establecidas para operar.

"Ustedes han sido testigo de lamentables aglomeraciones (...) No basta con que la autoridad establezca un plan paso a paso, si es que las personas no ponen de su parte. Sin la responsabilidad individual, no bastan las acciones del Gobierno", manifestó.

Por último, destacó que "si es que hay un local comercial que abre y no tiene las condiciones sanitarias, ese lugar va a ser clausurado. Porque en avanzar paso a paso en la recuperación de nuestro país, tenemos que avanzar primero en el ámbito sanitario".