Ministro de Salud presentará este lunes la nueva propuesta de reforma a las isapres

Jaime Mañalich aseguró que "no hay tiempo que perder. Hay que hacer un balance, ir rápido y sacar lo que podamos sacar ahora".

14.07.2019

El Ministro de Salud Jaime Mañalich se está preparando para este lunes presentar ante Comisión de Salud del Senado la nueva propuesta de reforma a las isapres, donde pretende poner el foco en una reforma sustitutiva a Fonasa para de esta manera centrarse en la clase media.

"En estas casi cuatro semanas me he dedicado a entender y priorizar el tema de la reforma al sistema de salud. El Presidente me ha indicado que el foco esencial es la clase media y eso significa una reforma sustantiva a Fonasa”, explicó el titular de Salud en una entrevista con La Tercera.

"Hay que hacer un balance, ir rápido y sacar lo que podamos sacar ahora. El gobierno anterior pasó los cuatro años soñando y no ocurrió nada. Y las mujeres siguen siendo discriminadas, eso me parece inaceptable", puntualizó.

Al asumir su cargo, el ministro una de las primeras cosas que hizo fue retirar la reforma presentada por el exministro Santelices, ya que "la Comisión de Salud del Senado dijo formalmente en la reunión pasada que estima que ese decreto sustitutivo no cumple con los estándares constitucionales", sin embargo, decidió mantener algunas indicaciones por considerarlas oportunas.

Entre las indicaciones que se mantuvieron están "la mayor potestad de la superintendencia, el rol del organismo sobre el control del sistema de salud tanto público como privado, es algo muy importante. En segundo lugar, el seguro catastrófico, que no estaba en la ley del año 2013 y está incorporado en la indicación que el Presidente va a enviar al Congreso el lunes".

"Además, me parece que la forma de cálculo del fondo de compensación interisapre está mucho más afinado y perfeccionado en la propuesta de abril. Diría que esos son los tres aspectos fundamentales que se recogen de la propuesta de abril para incorporar en esta nueva indicación", agregó.

Frente a la salida del exsubsecretario Luis Castillo tras sus polémicas declaraciones en Coyhaique -donde aseguró que la gente iba al consultorio como un "elemento de reunión social"-, expresó que "hay que dar vuelta la página. Él habló conmigo el jueves en la mañana, estaba muy afectado y decidido a presentar su renuncia al Presidente, porque entendía que el comentario que vertió en una radio en Coyhaique iba a generar una ola muy importante. Creía que era mejor dar un paso al costado y así lo hizo".