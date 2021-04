Ministro Delgado y 10% de las AFP: "Un fallo del TC dice que este tipo de retiros no son constitucionales"

Agencia Aton

18.04.2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la discusión sobre el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, que será discutida esta semana en el Senado y con la que el Gobierno amenazó llegar hasta el Tribunal Constitucional para frenarla.



Respecto a la discusión sobre el proyecto, respaldado incluso por gran parte del oficialismo en la Cámara, el secretario de Estado manifestó a La Tercera que “al gobierno le gusta el debate responsable. El gobierno ve con buenos ojos a todas aquellas personas -porque esto no solamente involucra a los parlamentarios- que quieran tener un debate responsable en el marco de la Constitución y van a ser bienvenidos en La Moneda”.



“Hay un fallo del TC que dice que este tipo de retiros -sobre todo fundamentándolo en las modificaciones transitorias- no son constitucionales. Y uno esperaría que quienes juran respetar la Constitución lo hagan. Por lo tanto, esto de jugar al límite más bien es de aquellas personas que desafían los fallos de un Tribunal Constitucional, y no del gobierno que tiene que respetar la Constitución”, complementó.



Respecto a la votación de los diputados para terminar visando la iniciativa, Delgado puntualizó que “hay muchos parlamentarios que lo que quieren no es aprobar un retiro ni permanente ni transitorio, muchos quieren cambiar el régimen presidencial. Porque estamos hablando de facultades que son del Ejecutivo, del Presidente (…). Eso, por supuesto, un gobierno no lo puede permitir. La Constitución es clara, y la nueva Constitución que se comenzará a discutir durante el año dirá qué es lo que quieren los chilenos y las chilenas para el día de mañana con respecto a eso”.



Sin embargo, aclaró que “la derrota finalmente no es del Gobierno o de un sector político determinado. Insisto, la derrota va a ser para cinco millones de chilenos y chilenas que eventualmente, si es que se llega a aprobar el tercer retiro, van a quedar desprotegidos en su vejez”.



En esa línea, aseguró que “lo que pasa es que hay temas que es más complejo poder generar que los parlamentarios puedan tener una sola voz. Sabemos que los retiros de los fondos de pensiones es uno de ellos, porque tiene que ver, también, lamentablemente, con una gran presión social. Una cosa tiene que ver con que hay mucha gente que tiene necesidades, por supuesto que lo sabemos, empatizamos y, por eso, el paquete de transferencias vía recursos fiscales ha ido al alza y es reconocido dentro de Chile y fuera de Chile por organismos de distinta índole”.



“Tenemos que entender que hay mucha gente que a lo mejor siente que el Estado no ha llegado a golpear su casa con ayuda y tenemos que identificar quiénes son esas personas para poder mejorarlo. Pero siempre dentro del camino de la responsabilidad. El gobierno debe ser responsable. Creo que Chile Vamos, más allá de esta votación en particular, se ha caracterizado por poner arriba de la mesa el concepto de la responsabilidad. Chile Vamos tiene un rol en esto, el gobierno tiene un rol en esto. Chile Vamos tiene que ser también la primera línea contra el populismo de aquí en más”, añadió.



Asimismo, ante la posibilidad de acudir al TC para frenar el eventual tercer retiro, medida que ya fue anunciada y reiterada por el Presidente Sebastián Piñera hace algunas semanas, Delgado sostuvo que acudirán a la instancia “de ser necesario. Lo dijo el Presidente”.



Y argumentó que “nos gustaría llegar a acuerdos en el marco de la responsabilidad, del gasto fiscal y de no perjudicar las pensiones futuras de los trabajadores. Si eso no ocurre, si eso no se da, tal como lo ha dicho el Presidente, más que una opción, es una obligación siempre respetar la Constitución”.



“El Gobierno, desde el primer retiro, ha tenido la misma postura: por lo tanto, los costos ya están pagados (…). La historia va a juzgar a un gobierno que defendió o no defendió la Constitución vigente. Y este gobierno tiene que pasar a la historia por defender la Constitución en distintos ámbitos”, aclaró.



Finalmente, el titular del Interior se refirió a las diversas críticas al Ejecutivo en medio de la crisis sanitaria que se vive en el país debido a la evolución del covid-19, que durante las últimas semanas ha alcanzado cifras record en cuanto a contagios diarios y casos activos.



“Cualquier persona que diga que el gobierno no ha hecho nada en materia de transferencia, lo invitaría a leer todas las minutas que los mismos parlamentarios tienen. Hay una transferencia importante, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, pero a veces competir en paralelo con recursos que son de los mismos trabajadores, que son mayores que los bonos o que un IFE, por supuesto que un parlamentario puede decir ‘yo prefiero esta otra alternativa’. Pero el gobierno tiene que ser responsable”, remató Delgado.