Paris afirma que cambios en obligatoriedad serían "error de gráfica"

12.03.2022

La jornada de este sábado el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dio a conocer a los medios una modificación de último momento del gobierno anterior, en la cual las clases presenciales serían voluntarias. El ex ministro Paris debió aclarar el "error de gráfica".



El cambio en la obligatoriedad del regreso presencial a las salas de clases, fue recibido con consternación por el actual ministro de Educación, pues no correspondía con las conversaciones sostenidas durante las sesiones de traspaso de la cartera.



Con fecha en el 10 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsal) modificó el Plan Paso a Paso, instancia en el que el regreso presencial quedó como “voluntaria”. Lo anterior debió ser corregido por el ex ministro Enrique Paris.

En su cuenta personal el ex titular de Salud aseguró que “De acuerdo a la Resolución correspondiente NO hay ningún cambio en relación a la obligatoriedad de la presencialidad”.



“Se trata solo de un error en una gráfica específica. Lo que dicta una Resolución es lo que importa”, concluyó Paris.

Durante la mañana de este sábado, el recién asumido ministro de Educación Marco Antonio Ávila cuestionó la decisión de dejar clases presenciales como voluntarias, modificación que se informó un día antes del cambio de gobierno.

"Yo espero de verdad que el ministro Paris se responsabilice de este cambio en el Plan Paso a Paso, y saber si acaso el ministro Figueroa estuvo de acuerdo con esto (...) "Esta modificación del Plan Paso a Paso no la entendemos", indicó Ávila esta mañana.

Tras sus dichos, la doctora María Teresa Valenzuela, exsubsecretaria de Salud Pública, decidió responder, asegurando que se trataría de un "error de gráfica".

"Resolución que dictamina Educación es la correcta. Salud no puede hacerse cargo que no es de ellos, no regula el tema de clases. Debe ser un error de gráfica. Lo corroboré con la Secretaría de Comunicaciones, que es de donde pudo haber salido el programa de gráfica cuando se hizo modificaciones al Plan Paso a Paso. Pero la obligatoriedad a la presencialidad sigue", señaló en conversación con Emol.

Al mismo medio, una fuente no identificada señaló que "todo es un error de gráfica, que no pasa por nosotros".

