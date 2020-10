Pérez por acusación constitucional: "Es una oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna"

Agencia Aton

14.10.2020

El ministro del Interior, Víctor Pérez, reiteró hoy que la acusación constitucional en su contra la toma como una "oportunidad" para demostrar que no ha cometido falta alguna en su gestión y que ha actuado en estricto cumplimiento de la ley.

"Siempre he dicho que la tomo como una oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna, que he hecho un estricto cumplimiento de la ley", enfatizó Pérez.

Según dijo, esto se va a acreditar primero en la comisión adhoc y luego en la sala debate en la comisión. Luego, ante el cumplimiento de un año del 18-O, llamó a condenar la violencia.

"Las manifestaciones pacíficas están absolutamente permitidas, son absolutamente legítimas, pero no nos equivocamos ni un segundo en confundir al manifestante con el violentista, eso es lo que tenemos que enfrentar con mucha decisión, el violentista le hace daño al país", concluyó.

Pérez abordó el tema en el Grupo 10 de la FACH, donde encabezó el proceso de expulsión de 50 ciudadanos de Colombia, República Dominicana y Ecuador que se encontraban en condición migratoria irregular y presos en distintas cárceles del país.

El Gobierno, junto a la Policía de Investigaciones, lideró las diligencias par ala expulsión de 56 ciudadanos extranjeros de Chile, quienes fueron condenados por diversos delitos en el país.

Según indicó el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, se trata de personas de Colombia, República Dominicana y Ecuador que dejarán el territorio nacional tras conmutarse la pena recibida.

La autoridad detalló que la "mayoría corresponde a condenados por tráfico de drogas, pero también hay casos de personas que ingresaron ilegalmente a Chile".

"Acá se procedió a la expulsión judicial como también a la administrativa, respecto a quienes entraron a Chile por pasos no habilitados", agregó.

Asimismo, enfatizó que se se hizo un protocolo especial en materia sanitaria para resguardar la salud de los condenados como de los policías a cargo.

Un primer grupo, cerca de 30, saldrá en un avión de la FACh a las 08:00 horas desde el Grupo 10, en el Aeropuerto de Santiago, mientras que a las 11:00 horas llegará a Iquique donde se completará la nómina de extranjeros que serán expulsados, de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes y escoltados por funcionarios de la PDI.