Piñera por Pandora Papers: "Ni mi familia ni yo tenemos empresas domiciliadas en el extranjero"

El Mandatario negó tener conflictos de interés en Dominga, aseverando "jamás he dejado de privilegiar el bien común". Asimismo, subrayó que la acusación constitucional que preparan diputados de oposición "no tiene fundamentos".

04.10.2021

El Presidente Sebastián Piñera se refirió públicamente a las acusaciones en su contra en el marco de los "Pandora Papers" , donde fue acusado por el proceso de venta de Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, asegurando que "ni mi familia ni yo tenemos empresas domiciliadas en el extranjero"

De acuerdo a lo expresado por el Mandatario desde La Moneda, antes de asumir la presidencia en 2010 "me desligué de la administración y gestión de las empresas familiares y las otras en las que participé", indicando que de forma voluntario se sometió a un proceso de fideicomiso ciego para la administración de todos los activos financieros, al igual que mi mujer e hijos".

"Desde esa fecha no tuve ningún conocimiento e información de las inversiones de las empresas, las cuales son dirigidas por sus directores", añadió.

Respecto al proyecto de Dominga en sí, el Mandagario afirmó que "la decisión de venderla no me fue consultado para evitar cualquier asomo de conflicto de interés".

Piñera enfatizó que los hechos demostrados en el reprotaje -divulgado en Chile por Ciper y LaBot- "no son nuevos, ya que fueron conocidos en 2017 y resuelto por los tribunales".

"La Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito y porque se declaró la inocencia de este presidente de cualquier cargo", complementó.

Igualmente, la autoridad dijo que "ni mi familia ni yo tenemos empresas domiciliadas en el extranjero", agregando que "desde marzo de 2018 los activos financieros de mi familia se encuentran administrados en fideicomisos ciegos, donde yo no conozco las inversiones que hacen las organizaciones".

"Durante el periodo en que mi familia fue parte de la propiedad de Dominga, la empresa no hizo presentación ante autoridades del Estado. Desde hace 10 años, ni este presidente ni ningún miembro de mi familia tiene participación en minera Dominga. Entonces, cómo puede hacer un conflicto de interés en algo que pasó hace 10 años", expuso Piñera.

Consultado sobre la polémica suscitada por el tercer pago de Dominga -donde quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional- manifestó que "no es cierto que haya información nueva. Como presidente jamás he dejado de privilegiar el interés publico y bien común por sobre otro. El ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal pero gran satisfacción de que hemos trabajo con total entrega".

Finalmente, criticó la intención de algunos diputados de interponer una nueva acusación constitucional en su contra, sentenciado que "no tiene ningún fundamento".

"Que se haga con hechos conocidos por la Fiscalía, y donde los máximos tribunales descartaron todo tipo de delitos, no puede ser base para una acusación", finalizó.

