Presidente Piñera e idea de indultos a detenidos tras estallido social: "En Chile no hay presos políticos"

24horas tvn

01.11.2020

Como el año más difícil de su vida evaluó el Presidente Sebastián Piñera su período post estallido social y rechazó propuesto de indultar a detenidos tras el 18 de octubre.

En entrevista con El Mercurio, el mandatario señaló que en lo personal ha sido "extremadamente duro y difícil, también en lo personal y familiar. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero -y agradezco a Dios que me dio algunas fortalezas- tengo una salud hasta ahora de fierro, una resiliencia... La resiliencia es un concepto físico, cuánto demora un cuerpo golpeado en recuperar su forma... en la psicología, cómo resiste una persona a los golpes".

"Ha sido un año extremadamente duro, pero nunca me he quebrado, nunca he dejado de asumir mis responsabilidades, nunca he dejado de levantarme temprano en la mañana. A veces me acuesto en las noches cansado como perro", agregó.

El Presidente también se refirió a la propuesta de Benito Baranda de liberar a los detenidos por manifestaciones tras el 18 de octubre del año pasado, la cual rechazó tajantemente: "En Chile no hay presos políticos. El Gobierno no toma preso a nadie, protege a la gente a través de su fuerza de orden y seguridad, detiene a los que están cometiendo actos que pueden ser delictuales, los pone a disposición de la fiscalía y los tribunales condenan. Ha sido muy mala la idea de indultos o liberar, eso sería pasar por encima de los tribunales de justicia. Indultar a violentistas que quemaron el metro, iglesias u hospitales es una muy mala señal. Le pido a todos mis compatriotas que tengamos claridad: el que comete un delito violento tiene que asumir sus responsabilidades y consecuencias. Algunos diputados presentaron un proyecto de indulto y de acuerdo a la Constitución, solo puede iniciarse en el Senado".

Respecto a los dichos de Luis Larraín de Libertad y Desarrollo, quien sostuvo que el 18 de octubre hubo un "golpe de Estado" y que el poder pasó del Presidente al Congreso, el mandatario se mostró en "total desacuerdo".

"No hubo un golpe de Estado el 18 de octubre. Si alguien lo intentó, no tengo cómo saberlo. El 18 pasó una ola de violencia brutal que causó daño al cuerpo y alma de nuestro país y que hemos combatido con todos los instrumentos que otorga la ley, pero dentro del Estado de Derecho", aseguró.

Sobre el histórico plebiscito del 25 de octubre y la consulta respecto a si se equivocó de no liderar un proceso que apoyó el 78% de los chilenos, Piñera explicó que "mi rol como Presidente era garantizar a todos los chilenos un plebiscito ejemplar y que la voz de la gente se expresara de forma transparente, libre. Ahora viene lo más importante, y nuestro compromiso es que el proceso constituyente también sea ejemplar y nos conduzca a buen puerto, a una buena Constitución. Una Constitución que sea un gran marco de unidad, estabilidad, que no parte de cero, que recoja valores y principios de la sociedad chilena".